Luqmanrv Gandeng Rizky Febian Rilis Ulang Lagu Cukup Tau

JAKARTA - Luqmanrv memulai debutnya sebagai penyanyi lewat duet dengan Rizky Febian. Keduanya mendaur ulang lagu lawas Rizky Febian berjudul Cukup Tau dengan gaya bernyanyi yang cukup berbeda satu sama lain.

Debut Luqmanrv di dunia tarik suara memang cukup mengejutkan penggemarnya. Selama ini, dia dikenal sebagai content creator yang kerap menghadirkan video lucu dengan ending yang plot twist.

Video duet Luqmanrv dan Rizky Febian tersebut mendapat cukup banyak respons positif warganet. Bahkan banyak netizen yang tak percaya Luqmanrv memiliki vokal yang cukup mumpuni.

Luqmanrv Gandeng Rizky Febian Rilis ulang lagu Cukup Tau. (Foto: Instagram/@luqmanrv)

“Setiap melihat Kak Kev, selalu suudzon. Di awal video sempat berpikir pasti enggak benar ini nanti. Eh, ternyata best banget hasilnya. Aku kira, dia akan menciptakan lagu ‘Bukhan Lu Orangnyeah’,” ujar seorang netizen.

Komentar warganet tersebut mencerminkan persepsi banyak penonton yang awalnya meragukan keseriusan kolaborasi Luqmanrv dan Rizky Febian karena imej sang content creator yang humoris.