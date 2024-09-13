Luqmanrv Garap Konten Parodi Artis, Dijamin Bikin Ngakak

JAKARTA - Luqmanrv merupakan salah satu content creator yang kerap membuat parodi lucu melalui platform media sosialnya. Gaya komedinya yang khas sukses mencuri hati banyak warganet.

Dalam video-video miliknya, Luqman kerap memparodikan artis-artis terkenal yang tengah viral. Kemampuannya menirukan mimik dan gerak-gerik sang artis menjadi kekuatan utama videonya.

Terbaru, Luqmanrv memparodikan tarian seorang penyanyi yang memang jarang tampil menari dalam aksi panggungnya. Dalam video itu, sang penyanyi tiba-tiba berjoget bersama penari latarnya di tengah lagu.

Luqmanrv Garap Konten Parodi Artis Lewat YouTube Shorts, Dijamin Bikin Ngakak. (Foto: Instagram/@luqmanrv)

Tarian lucu yang ditampilkan Luqman terlihat begitu mirip dengan aslinya sehingga banyak penonton yang langsung tahu siapa sosok yang diparodikannya. Sehingga video Shorts itu ramai dikomentari warganet.

Menariknya, Luqmanrv mampu mengemas ide-ide parodinya dengan cara yang mudah diterima oleh penonton. Kontennya tak hanya menghibur, namun juga mampu mengocok perut penonton.

