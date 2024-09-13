Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Luqmanrv Garap Konten Parodi Artis, Dijamin Bikin Ngakak

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |07:00 WIB
Luqmanrv Garap Konten Parodi Artis, Dijamin Bikin Ngakak
Luqmanrv Garap Konten Parodi Artis Lewat YouTube Shorts, Dijamin Bikin Ngakak. (Foto: Instagram/@luqmanrv)
A
A
A

JAKARTA - Luqmanrv merupakan salah satu content creator yang kerap membuat parodi lucu melalui platform media sosialnya. Gaya komedinya yang khas sukses mencuri hati banyak warganet.

Dalam video-video miliknya, Luqman kerap memparodikan artis-artis terkenal yang tengah viral. Kemampuannya menirukan mimik dan gerak-gerik sang artis menjadi kekuatan utama videonya. 

Terbaru, Luqmanrv memparodikan tarian seorang penyanyi yang memang jarang tampil menari dalam aksi panggungnya. Dalam video itu, sang penyanyi tiba-tiba berjoget bersama penari latarnya di tengah lagu. 

Luqmanrv
Luqmanrv Garap Konten Parodi Artis Lewat YouTube Shorts, Dijamin Bikin Ngakak. (Foto: Instagram/@luqmanrv)

Tarian lucu yang ditampilkan Luqman terlihat begitu mirip dengan aslinya sehingga banyak penonton yang langsung tahu siapa sosok yang diparodikannya. Sehingga video Shorts itu ramai dikomentari warganet.

Menariknya, Luqmanrv mampu mengemas ide-ide parodinya dengan cara yang mudah diterima oleh penonton. Kontennya tak hanya menghibur, namun juga mampu mengocok perut penonton.

Nah, berbagai konten seru milik Luqmanrv bisa Anda tonton melalui channel YouTube @luqmanrv.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/33/3062671/luqmanrv-tPEi_large.jpg
Ketika Luqman RV Perankan 3 Karakter Sekaligus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/205/3058418/luqman_rv-i8zx_large.jpg
Luqmanrv Gandeng Rizky Febian Rilis Ulang Lagu Cukup Tau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/33/3058411/luqman_rv-SZgx_large.jpg
Ketika Luqmanrv Jelajahi Sirkuit Mandalika dengan Skuter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190526//ryu_kintaro-4DJk_large.JPG
Pengakuan Publik dan Prestasi Ryu Kintaro: Dari Media Sosial ke Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190438//ryu_kintaro-q8m5_large.JPG
Kontroversi Ryu Kintaro dan Viral Nasihat Hidup Sebagai Perintis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190404//ryu_kintaro-oCiW_large.jpeg
Perjalanan Content Creator Ryu Kintaro Bangun Bisnis Jamu Kekinian
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement