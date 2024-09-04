Indra Bruggman Kurang Percaya Diri Usai Idap Hipertiroid Gegara Matanya Cekung

JAKARTA - Indra Bruggman mengaku kurang percaya diri usai divonis mengidap hipertiroid. Hal itu membuat bintang Jinny Oh Jinny tersebut sampai menjalani operasi kantung mata di Korea Selatan.

Bukan tanpa alasan, pasalnya Indra sering kali menerima pertanyaan soal kondisi matanya sebelum operasi. sampai-sampai mengikis rasa pedenya.

"Oh iya, iya, orang banyak yang nanya 'Indra kayaknya kecapekan ya? Indra kayaknya nggak tidur ya?' Terus juga kita nggak bisa ngambil kerjaan di dunia entertainment karena ya gimana kita bisa tampil kalau mata kita kayak orang ngantuk, perih gitu lho," ujar Indra Bruggman di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Indra Bruggman Kurang Percaya Diri Usai Idap Hipertiroid Gegara Matanya Cekung (Foto: Instagram/indrabruggman)



"Kayak sekarang aja saya kalau buka kacamata nih, mata saya tuh perih," tambahnya.



Akibat adanya gangguan saraf di area tersebut, mata Indra sampai terlihat lebih cekung.



"Lemak di badan itu habis terutama di area wajah dan mata, jadinya selagi hipertiroidnya belum bisa dikendalikan ya matanya pasti akan celong lagi celong lagi," ucapnya.