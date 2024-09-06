Indra Bruggman Alami Anxiety hingga Mengira Dirinya Sakit Jiwa

JAKARTA - Indra L Bruggman mengaku sempat mengalami anxiety atau kecemasan berlebih. Hal itu membuatnya sampai harus berkonsultasi ke psikiater dan sempat mengira mengalami sakit jiwa.



Bukan tanpa alasan, anxiety yang menyerang Indra disinyalir cukup mempengaruhi perilaku sehari-harinya. Jika kambuh, dia pun merasa detak jantungnya sangat cepat.

Indra Bruggman Alami Anxiety hingga Mengira Dirinya Sakit Jiwa (Foto: Instagram/indrabruggman)



"Jadi takut, cemas, paranoid kalau ketemu orang takut, badannya capek, karena kayak badan kita tuh olahraga 24 jam, jantung berdebar kencang," kata Indra L Bruggman di Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2024).



Selain itu, Indra juga takut jika bertemu orang lain. Kecemasan itu, diakui Indra, menyerang secara mendadak tanpa sebab yang jelas.



"Saya pikir saya ada gangguan kejiwaan karena saya nggak bisa ngobrol waktu itu sama orang, kalau kita ngobrol kayak gini ya event sama teman yang sudah kenal dari dulu diajak ngobrol saya takut," ujar dia.



"Saya juga pernah syuting waktu itu sama Denny Cagur, badan saya gemetar dari ujung kaki sampai ujung rambut. Mana pakai masker, maskernya yang plastik gitu Jadi ketahuan, kita nggak bisa sembunyikan," tambahnya.