Indra L Bruggman Tak Bisa Sujud saat Salat Gegara Idap Hipertiroid

JAKARTA - Aktor Indra L Bruggman mengaku tidak bisa sujud ketika salat usai mengidap hipertiroid. Kabar soal kondisinya tersebut dibagikan langsung oleh bintang Jinny Oh Jinny itu usai menjalani operasi kantung mata di Korea Selatan imbas penyakit hipertiroid selama beberapa tahun terakhir.



Kepada awak media, Indra mengaku bahwa kini kondisinya sudah membaik. Hanya saja, dia masih harus mengenakan kacamata hitam guna menjaga matanya dari paparan sinar matahari langsung maupun udara kotor.



"Mungkin kalau penderita hipertiroid pasti tahu ya kalau kena angin dikit matanya itu perih, jadi ini buat penghalang aja gitu supaya angin nggak terlalu menembus ke mata," kata Indra Bruggman di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2024).

Indra L Brugman Tak Bisa Sujud saat Salat Gegara Idap Hipertiroid (Foto: Instagram)



Indra Brugman lalu menjelaskan alasannya memilih menjalani operasi di Korea Selatan. Dia mengaku hal ini dari rekomendasi temannya lantaran sudah mengetahui kualitas dari hasil operasi di Negeri Gingseng tersebut.



"Karena kan saya punya teman di Indonesia yang memang dia tau seluk-beluknya soal rumah sakit di Korea soal operasi daerah muka. Jadi yaudah saya ikutin anjuran teman aja," ucap dia.



Sementara itu, aktor 43 tahun itu masih harus menjalani pemulihan selama sebulan usai dioperasi 10 hari lalu.



Efeknya, Indra mengaku sempat mengalami bengkak di bagian wajah.



"Bengkak di bagian pipi, jadi harus pakai plester terus. Nggak boleh kena air. Jadi mandi cuma sini (belakang kepala) dan badan aja," ujar dia.