Sule Tak Takut Hidup Susah Usai Tolak Tawaran Raffi Ahmad Jadi Wali Kota Bekasi

JAKARTA - Sule mengaku tak takut hidup susah usai bertahan menjadi seniman ketimbang menerima tawaran Raffi Ahmad untuk maju sebagai Wali Kota Bekasi di Pilkada 2024 ini.

Bahkan, Sule menegaskan jika pilihannya tak akan berubah sampai kapan pun.

"Saya diciptakan sama Yang Maha Kuasa sebagai seniman jadi saya harus mempertahankan kesenimanan saya gitu. Jadi ya sudah saya sebagai seniman, mau saya sengsara mau saya kaya mau saya sedih ya sudah sebagai seniman," kata dia di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Bukan belum. Kalau belum pasti ada kemungkinan untuk mencoba dong. Nggak akan!" tambahnya.

Hanya saja, ayah dari penyanyi Rizky Febian itu mendukung sahabat-sahabatnya yang terjun ke politik termasuk dari kalangan artis.

Bahkan dia tak keberatan jika harus berkampanye dalam mendukung calon tertentu.

"Tapi kalau saya punya sahabat politikus, sahabat pejabat, nah itu boleh. Kalau untuk sebagai pendukung, penghibur salah satu calon 'kang sule kampanye nyanyi ketemu masyarakat', boleh," ujar dia.