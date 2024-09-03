Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Sule Ogah Terjun ke Dunia Politik: Saya Ini Seniman

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |07:25 WIB
Alasan Sule Ogah Terjun ke Dunia Politik: Saya Ini Seniman
Alasan Sule Ogah Terjun ke Politik. (Foto: Instagram/@ferdinan_sule)
JAKARTA - Sule menegaskan tak tertarik terjun ke dunia politik meski dipinang untuk maju ke Pilkada Jabar 2024. Sejauh ini, dia masih sangat nyaman menjadi seniman.

“Saya enggak tertarik ke politik. Saat ini, jawaban saya ‘tidak’ kalau soal itu. Saya ini seniman. Saya ingin sampai akhir hidup dikenal sebagai seniman,” ungkapnya saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada 2 September 2024.

Mantan suami Natalie Holscher itu mengaku, tawaran maju menjadi pemimpin daerah tak hanya datang dari Raffi Ahmad dan Gilang Dirga. Setidaknya, ada dua tawaran lainnya yang menghampiri bapak lima anak itu.

“Ada empat tawaran yang datang, tapi saya tolak semua. Saya enggak mau dan tidak tergoda karena memang enggak mau ke politik,” katanya menambahkan.

Sang komedian kemudian menjelaskan alasannya tak tertarik terjun menjadi politisi dan pejabat daerah. Walau mengikuti isu, namun Sule mengaku, tidak menguasai peta politik dan budaya masyarakat di sebuah kawasan. 

Alasan Sule Ogah Terjun ke Dunia Politik. (Foto: Okezone)
Alasan Sule Ogah Terjun ke Dunia Politik. (Foto: Okezone)

“Jadi, jangan tawaran datang langsung main terima saja. Ibaratnya saya ditawari jadi masinis nih tapi tidak bisa mengemudikan kereta. Lalu bagaimana nasib penumpang saya?” tuturnya.

Seperti diketahui, Sule mengaku ditawari maju Pilkada 2024 saat tampil sebagai bintang tamu channel YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat, pada 23 Agustus silam. Namun semua tawaran itu ditolaknya.

 

