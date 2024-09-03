Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Umi Pipik Tulis Doa untuk Egy Maulana Vikri dan Timnas Indonesia yang Jalani Ibadah Umrah

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |18:35 WIB
Umi Pipik Tulis Doa untuk Egy Maulana Vikri dan Timnas Indonesia yang Jalani Ibadah Umrah
Umi Pipik Tulis Doa untuk Egy Maulana Vikri dan Timnas Indonesia yang Jalani Ibadah Umrah (Foto: instagram/_ummi_pipik_)
JAKARTA - Umi Pipik mengungkapkan doa untuk Egy Maulana Vikri yang sedang menjalani ibadah umrah di tengah laga kontra Arab Saudi di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, sebanyak 14 pemain Timnas Indonesia menjalani ibadah umrah pada Senin, 2 September 2024 sebelum melakoni laga tersebut.

Dalam video yang dibagikan akun TikTok @timnasindonesia, tampak 14 pemain yakni Ernando Ari Sutaryadi, Nadeo Argawinata, Muhammad Adi Satryo, Rizky Ridho, Muhammad Ferarri, Wahyu Prasetyo, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam Bahar, Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri, Hokky Caraka, Dimas Drajad, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadhan Sananta, menjalani satu persatu rangkaian ibadah umrah.

Timnas Umrah
Umi Pipik Tulis Doa untuk Egy Maulana Vikri dan Timnas Indonesia yang Jalani Ibadah Umrah (Foto: instagram/_ummi_pipik_)


Umi Pipik yang merupakan mertua dari Egy Maulana Vikri pun mengucap syukur melihat menantunya beserta pemain yang menganut agama Islam bisa menjalani ibadah umroh di tengah waktu yang singkat karena terbentur jadwal latihan sebelum bertanding.

"Alhamdulillah ya Allah, timnas sebelum bertanding melawan Arab Saudi, Allah ijinkan untuk bisa melakukan ibadah umrah, walaupun waktunya hanya sebentar karena harus latihan," ujar Ummi Pipik dikutip dari unggahan Instagram @_ummi_pipik_, Selasa (3/9/2024).

Dalam ibadahnya, tentu seluruh pemain timnas  memanjatkan doa terbaik sebelum bertanding agar diberi kelancaran dan meraih kemenangan.

Istri almarhum ustad Jefri Al Buchori pun ikut mendoakan mereka agar meraih kemenangan nantinya  serta segala doa yang telah dipanjatkan, dikabulkan oleh Tuhan.

 

1 2
