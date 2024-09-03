Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Saksi Yudha Arfandi Disebut Beri Keterangan Palsu dalam Sidang Kematian Dante

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |14:05 WIB
Saksi Yudha Arfandi Disebut Beri Keterangan Palsu dalam Sidang Kematian Dante
Saksi Yudha Arfandi Disebut Beri Keterangan Palsu dalam Sidang Kematian Dante 
JAKARTA - Saksi yang didatangkan Yudha Arfandi dalam kasus kematian Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, disebut memberikan keterangan palsu. Hal itu diungkapkan oleh ibunda Tamara Tyasmara, Ristya Aryuni, yang turut hadir dalam sidang pada Senin, 2 September 2024.


Usai persidangan, Ristya menyebut  keterangan kelima saksi yang dibawa Yudha Arfandi adalah bohong.

"Terima kasih kepada teman-teman yang mengawal sidang Dante, singkat aja sih 100 persen bohong semua, terus yang rumah sakit juga , itu rumah sakit itu Tamara sama aku juga ke sana gitu," kata Ristya Aryuni kepada wartawan.

Hakim Tolak Eksepsi Yudha Arfandi
Saksi Yudha Arfandi Disebut Beri Keterangan Palsu dalam Sidang Kematian Dante (Foto: Okezone) 


Ristya juga menjelaskan sikap Yudha ke keluarganya usai Dante meninggal pada 27 Januari 2024 lalu.

"Dia (Yudha Arfandi-red) meminta maaf tapi dia nggak nerangin gimana, dia bilang kepleset, tenggelam, meninggal," katanya.

"Nggak, nggak ada menyesal nggak ada apa, terjatuh, terpeleset, meninggal," tambahnya.


Ristya sangat menyayangkan sejumlah keterangan saksi yang diberikan Yudha. Hingga kini, dia berharap YA bisa mendapat hukuman maksimal atas kematian sang cucu.

"Nyawa dibayar nyawa tetap kalau aku, saya minta ini hukuman mati. Saya minta hukuman mati. Harus hukuman mati," ujar dia.

Hal senada juga disampaikan sahabat Tamara Tyasmara, Vanessa Talisa. Dia mengatakan jika tindak kekerasan yang dilakukan Yudha kepada Tamara dilakukan selama beberapa kali.

 

