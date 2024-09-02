35 Grup Dance Siap Bersaing di Amazing Dance Indonesia

35 Grup Dance Siap Bersaing di Amazing Dance Indonesia. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sekitar 35 grup dance siap bersaing di panggung Amazing Dance Indonesia. Satu dari puluhan grup tersebut akan lahir sebagai bintang baru industri dance dan hiburan Tanah Air.

Ajang ini menjadi wadah bagi para penari berbakat Tanah Air yang ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung nasional. Program ini menerima animo positif dari masyarakat yang terlihat dari ribuan peserta audisi offline.

Puluhan grup dance yang terpilih akan tampil di hadapan juri artis: Denada, Ivan Gunawan, dan Maia Estianty. Dengan pengalaman panjang ketiga juri tersebut, mereka akan memberikan kritik dan masukan untuk para peserta.

Selain tiga juri tersebut, penampilan 35 grup dance itu juga akan dinilai oleh pakar tari, seperti Miss Gigi, Arinto, Ufa Sofura, dan Reza Muhammad. Para pakar tersebut akan memberikan penilaian tajam dan mendetail kepada para peserta.

Untuk mencuri hati para juri dan pakar tari, 35 grup dance tersebut harus menyuguhkan aksi panggung memukau, memiliki daya saing, dan jeli menampilkan momen emosional mendebarkan.