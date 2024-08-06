Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

10 Grup Dance Asal Jawa Barat Melaju ke Panggung Amazing Dance Indonesia

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |19:37 WIB
10 Grup Dance Asal Jawa Barat Melaju ke Panggung Amazing Dance Indonesia
10 Grup Dance Asal Jawa Barat Melaju ke Panggung Amazing Dance Indonesia. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - GTV sudah merampungkan tahap audisi Amazing Dance Indonesia di beberapa provinsi, termasuk Jawa Barat. Dari 35 grup dance, hanya ada 10 grup yang terpilih untuk berkompetisi dalam ajang tersebut.

Sepuluh grup dance itu adalah Avengirls, Fraternite, Mystylez Crew, Mutiara Art, Dancehub, Ladies Warriors, Levanter, Rocket Crew Indonesia, Virginity, dan West JV. Semua grup dance itu melaju ke panggung Amazing Dance Indonesia setelah melewati seleksi ketat.

Amazing Dance Indonesia. (Foto: MNC Media)
Amazing Dance Indonesia. (Foto: MNC Media)

Aksi para peserta nanti akan dinilai oleh para judges yang ahli di bidangnya, seperti Ivan Gunawan, Denada, Maia Estianty, Miss Gigi, Reza Muhammad, dan Arinto. Karena itu jangan lewatkan kabar terbaru ajang ini dengan mengikuti akun media sosial @officialgtvid dan @amazingdancegtv.

Maksimalkan pengalaman menonton dengan melakukan scan kanal digital GTV sesuai kota Anda. Jika tayangan digital Anda bermasalah, lakukan scan ulang pengaturan Set Top Box lalu periksa sambungan kabel antena atau ubah posisi letak antena.

Atau, Anda juga bisa menghubungi layanan solusi TV digital melalui chat di nomor WhatsApp 0856-9003-900, setiap Senin-Jumat, pukul 09.00-18.00 WIB. Jangan lupa untuk mendukung grup dance favorit Anda dalam Amazing Dance Indonesia melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+.*

(SIS)


