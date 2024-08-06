10 Grup Dance Asal Jawa Barat Melaju ke Panggung Amazing Dance Indonesia

JAKARTA - GTV sudah merampungkan tahap audisi Amazing Dance Indonesia di beberapa provinsi, termasuk Jawa Barat. Dari 35 grup dance, hanya ada 10 grup yang terpilih untuk berkompetisi dalam ajang tersebut.

Sepuluh grup dance itu adalah Avengirls, Fraternite, Mystylez Crew, Mutiara Art, Dancehub, Ladies Warriors, Levanter, Rocket Crew Indonesia, Virginity, dan West JV. Semua grup dance itu melaju ke panggung Amazing Dance Indonesia setelah melewati seleksi ketat.

Aksi para peserta nanti akan dinilai oleh para judges yang ahli di bidangnya, seperti Ivan Gunawan, Denada, Maia Estianty, Miss Gigi, Reza Muhammad, dan Arinto. Karena itu jangan lewatkan kabar terbaru ajang ini dengan mengikuti akun media sosial @officialgtvid dan @amazingdancegtv.

