8 Grup Tari dari Jakarta dan Kalimantan Barat Gabung Amazing Dance Indonesia

JAKARTA - GTV mengumumkan delapan grup tari asal Jabodetabek dan Kalimantan Barat yang lolos seleksi Amazing Dance Indonesia. Delapan grup ini akan bergabung dengan 27 grup dance lainnya yang telah lebih dahulu lolos.

Dua grup asal Kalimantan Barat yang masuk adalah Eyes On Us dan M4Y. Sementara dari Jakarta ada Limited All Star, Sphnxy, Ignite, Mahameru, Joy Boy, dan Sanggar Tari Ratih Ayu.

Semua grup dance tersebut akan menampilkan aksi panggung terbaik mereka di Amazing Dance Indonesia. Dipandu Robby Purba dan Anwar BAB, ajang ini menggaet sederet nama besar menjadi juri: Maia Estianty, Ivan Gunawan, dan Denada.

8 Grup Tari dari Jakarta dan Kalimantan Barat Gabung Amazing Dance Indonesia. (Foto: MNC Media)

Karena itu, jangan lewatkan Amazing Dance Indonesia di GTV. Untuk jadwal tayang kompetisi ini, dapat Anda ikuti melalui akun Instagram @officialgtvid dan @amazingdancegtv.

Untuk bisa menonton GTV dengan nyaman, pastikan Anda sudah melakukan scan kanal digital sesuai kota. Jika tayangan bermasalah, silakan melakukan scan ulang pengaturan Set Top Box.

Namun jika masih belum muncul, periksa sambungan kabel atau ubah letak antena Anda. Atau, silakan menghubungi Layanan Solusi TV Digital melalui chat WhatsApp di nomor 0856-9003-900, setiap hari Senin-Jumat, pukul 09.00-18.00 WIB.

Anda juga bisa mendukung grup dance favorit Anda dengan menonton Amazing Dance Company melalui aplikasi RCT dan Vision+.*

(SIS)