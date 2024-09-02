Biodata dan Agama Shakilla Astari, Kakak Shafa Harris yang Digosipkan Dekat Dengan Salim Nauderer

Biodata dan Agama Shakilla Astari, Kakak Shafa Harris yang Digosipkan Dekat Dengan Salim Nauderer (Foto: IG Shakilla)

JAKARTA - Nama Shakilla Astari belakangan mendadak menjadi sorotan. Pasalnya, ia saat ini tengah digosipkan dekat dengan Salim Nauderer, mantan kekasih Rachel Vennya.

Hal tersebut bermula saat Shakilla dan Salim kedapatan menghabiskan waktu bersama. Potret mesra keduanya saat sedang berduaan di pantai juga belakangan beredar di media sosial.

Tak pelak, kedekatan mereka bikin heboh netizen, lantaran belum lama ini Salim dituding putus dari Rachel Vennya karena perselingkuhan.

Lantas, siapa sosok dari Shakilla Astari ini? Berikut profil lengkapnya, melansir dari berbagai sumber.

Shakilla sendiri merupakan seorang selebgram yang memiliki 388 ribu pengikut di Instagram beragama Islam. Dia juga merupakan anak kedua dari Faisal Haris dan Sarita Abdul Mukti.

Shakilla merupakan kakak Shafa Harris dan terkenal aktif di sosial media serta turut berteman dengan kalangan selebritis lainnya.

Shakilla lahir pada 7 April 1999. Selain dikenal sebagai selebgram, ia juga merupakan pebisnis muda.

Ia diketahui menekuni bisnis di bidang properti Real Estate Developer PR Silverhawk Property.

Shakilla juga turut aktif menjadi salah satu kreator di KACA Kreatif.

Melansir dari laman LinkedIn-nya, Shakilla merupakan lulusan Holmes Institute Australia dan Deakin University.

Shakilla Astari juga sempat viral karena kedekatannya dengan Reza Arap beberapa waktu lalu.