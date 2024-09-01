Ayu Ting Ting Ungkap Penyebab Keponakannya Meninggal Dunia

JAKARTA - Ayu Ting Ting mengungkap kondisi kesehatan keponakannya, Rayaz Zoltan Fachrizal sebelum meninggal dunia pada Sabtu (31/8/2024) kemarin. Bayi yang lahir pada 7 Juli 2024 lalu itu merupakan putra dari adik Ayu, Assyifa Nuraini alias Syifa.

Rayaz Zoltan Fachrizal dikabarkan meninggal dunia pada sekitar pukul 12.30 WIB di rumah sakit. Mulanya, Zulton mengalami muntah-muntah dan diare setelah imunisasi.

"Awalnya muntah-muntah, buang air. Kita ngeliatnya biasa ya. Terus kita ke rumah sakit, dokter bilang nggak ada apa-apa. Habis imunisasi juga kan pas banget vaksin polio itu," ujar Ayu Ting Ting dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.

Muntah dan buang air itu ternyata tak kunjung berhenti hingga akhirnya keluarga memutuskan kembali membawa Zoltan ke rumah sakit. Ternyata muntah dan buang air yang dialami Zoltan mengakibatkan dehidrasi.

Namun, Ayu belum menjelaskan secara detail penyebab meninggalnya Zoltan. Yang diketahuinya terakhir dari diagnosa dokter adalah keponakannya mengalami dehidrasi. Ayu Ting Ting juga mengaku diri nya tak memahami secara detail soal imunisasi yang sempat dilakukan.

"Gejalanya kayak muntah, kita bawa ke RS, dokter bilang nggak apa-apa. Memang gejalanya seperti itu. Yaudah setiap hari nggak berhenti ternyata muntah buang air besar juga. Dehidrasi katanya, hari Rabu dibawa ke rumah sakit deket sini, Kamis dirujuk ke RS Bunda yang di Margonda sampai Sabtu kemarin," ungkapnya.