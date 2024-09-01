Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Ungkap Penyebab Keponakannya Meninggal Dunia

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |06:01 WIB
Ayu Ting Ting Ungkap Penyebab Keponakannya Meninggal Dunia
Ayu Ting Ting Ungkap Penyebab Keponakannya Meninggal Dunia (Foto: IG Ayu)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting mengungkap kondisi kesehatan keponakannya, Rayaz Zoltan Fachrizal sebelum meninggal dunia pada Sabtu (31/8/2024) kemarin. Bayi yang lahir pada 7 Juli 2024 lalu itu merupakan putra dari adik Ayu, Assyifa Nuraini alias Syifa. 

Rayaz Zoltan Fachrizal  dikabarkan meninggal dunia pada sekitar pukul 12.30 WIB di rumah sakit. Mulanya, Zulton mengalami muntah-muntah dan diare setelah imunisasi.

"Awalnya muntah-muntah, buang air. Kita ngeliatnya biasa ya. Terus kita ke rumah sakit, dokter bilang nggak ada apa-apa. Habis imunisasi juga kan pas banget vaksin polio itu," ujar Ayu Ting Ting dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.

Ayu Ting Ting Ungkap Penyebab Keponakannya Meninggal Dunia
Ayu Ting Ting Ungkap Penyebab Keponakannya Meninggal Dunia

Muntah dan buang air itu ternyata tak kunjung berhenti hingga akhirnya keluarga memutuskan kembali membawa Zoltan ke rumah sakit. Ternyata muntah dan buang air yang dialami Zoltan mengakibatkan dehidrasi. 

Namun, Ayu belum menjelaskan secara detail penyebab meninggalnya Zoltan. Yang diketahuinya terakhir dari diagnosa dokter adalah keponakannya mengalami dehidrasi. Ayu Ting Ting juga mengaku diri nya tak memahami secara detail soal imunisasi yang sempat dilakukan.

"Gejalanya kayak muntah, kita bawa ke RS, dokter bilang nggak apa-apa. Memang gejalanya seperti itu. Yaudah setiap hari nggak berhenti ternyata muntah buang air besar juga. Dehidrasi katanya, hari Rabu dibawa ke rumah sakit deket sini, Kamis dirujuk ke RS Bunda yang di Margonda sampai Sabtu kemarin," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/194/3069056/ayu_ting_ting-tk0M_large.jpg
Gaya Ayu Ting Ting dengan Sepatu Flat Rp18 Juta, Simpel Tapi Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/33/3068903/ayu_ting_ting-Gb5m_large.jpg
Ngebet Ingin Punya Mantu, Umi Kalsum: Boy William Kapan Nikahin Ayu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/33/3068832/ayu_ting_ting_dan_boy_william-E3a2_large.jpg
Ayu Ting Ting Takut Dihakimi Usai Batal Nikah dan Dekat Lagi dengan Boy William
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/33/3068222/ayu_ting_ting_dan_boy_william-KAzI_large.jpg
Alasan Ayu Ting Ting Tutupi Hubungannya dengan Muhammad Fardhana dari Boy William
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060554/assyifa_nuraini-aHEW_large.jpg
Curhat Pilu Adik Ayu Ting Ting Ditinggal sang Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060159/adik_ayu_ting_ting-2GFf_large.jpg
Adik Ayu Ting Ting Kenang Momen Meninggalnya sang Anak Pascasatu Minggu Dimakamkan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement