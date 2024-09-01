Bikin Heboh! El Rumi Komentari Unggahan Syifa Hadju dengan Emoji Hati dan Kata Bebe

JAKARTA - El Rumi kembali menjadi sorotan usai go publik dengan Syifa Hadju. Hali ini wajahnya terpampang di akun Instagram Syifa Hadju saat mereka merayakan ulang tahun Al Ghazali.

Pasangan ini tampak kompak mengenakan baju putih, dengan pose andalan, pamer senyuman manis. Posisi badan mereka tampak tak berjarak.

Bikin Heboh! El Rumi Komentari Unggahan Syifa Hadju dengan Emoji Hati dan Kata Bebe (Foto: Instagram/elelrumi)

Tidak ada keterangan dalam unggahan itu. Syifa Hadju hanya menyematkan emoticon hati dalam unggahannya.

Menariknya, El Rumi pun langsung mengomentari unggahan itu. Lagi-lagi komentar El kembali menjadi sorotan.



Sebab, El Rumi ikut menyematkan emoticon hati, tapi dengan kata 'bebe' yang diduga menjadi panggilan sayangnya untuk sang pujaan hati.



Sontak saja netizen langsung ngegas berkomentar, lantaran gemas melihat El Rumi seolah menyapa kekasihnya dengan panggilan sayang 'bebe'.