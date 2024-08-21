Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

El Rumi dan Syifa Hadju Kompak Serukan Peringatan Darurat Indonesia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |22:18 WIB
JAKARTA - El Rumi dan Syifa Hadju kompak menyerukan Peringatan Darurat Indonesia dengan lambang Garuda Biru. El Rumi dan Syifa Hadju mengunggah Peringatan Darurat di akun Instagramnya masing-masing.

Diketahui, Gerakan 'Peringatan Darurat' dengan gambar burung garuda berlatar biru membanjiri media sosial dan trending topik di Twitter atau X, Rabu (21/8/2024). 

El Rumi tampak geram dengan berbagai kontroversi para politisi. ia menganggap banyak yang mengkhianati konstitusi Indonesia.

“Itu namanya KRIMINALITAS!! BUKAN POLITIK!! BUKAN TAKTIK!! Itu namanya DEMOKRASI KRIMINAL!,” tulis El Rumi.

El Rumi dan Syifa Hadju Kompak Serukan Peringatan Darurat Indonesia

Gerakan Peringatan Darurat dengan gambar burung garuda berlatar biru disuarakan netizen sebagai peringatan atas demokrasi Indonesia dalam keadaan darurat setelah ada upaya dari DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat pencalonan di pilkada.

Baleg DPR RI dan pemerintah menggelar rapat kerja serta sepakat membentuk Panita Kerja (Panja) Revisi UU Pilkada. Mereka sepakat tidak menggunakan putusan MK dalam Revisi UU Pilkada. Berbagai pihak menduga langkah DPR-pemerintah merevisi UU Pilkada untuk memuluskan langkah anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep maju di pilkada.

Draf RUU Pilkada tersebut sudah disetujui semua fraksi di DPR RI dan akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan, Kamis 22 Agustus 2024. Hanya Fraksi PDI Perjuangan yang menolak RUU tersebut. 

 

