Jelang Cerai, Sarwendah Semakin Getol Bekerja

JAKARTA - Rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah akan segera diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saat ini proses sidang cerai Ruben Onsu dan Sarwendah sudah memasuki agenda saksi.

Di tengah proses perceraiannya itu, Sarwendah kini makin getol bekerja. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu.

"Iya, sudah mulai mencari nafkah. job apa saja, yang penting halal, menghasilkan, ya diambil," kata Chris Sam Siwu di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2024).

Menurut Chris, Sarwendah memang telah menyiapkan diri untuk menjalani status barunya sebagai single parent setelah nantinya resmi bercerai.

"Sekarang gini, klien kami sudah punya pertimbangan bahwa kasus ini akan diputus dengan perceraian, lalu dia akan menjadi single parent, menjadi ibu yang mengurus semua sendiri," jelas Cris Sam Siwu.

Bahkan soal nafkah, Sarwendah juga tak Mau bergantung kepada Ruben Onsu setelah bercerai.

"Kan tidak bisa berharap banyak dari mantan suam. Artinya dia sudah memprediksi, akan coba menjadi ibu dengan kekuatan dia menafkahi anak-anaknya secara maksimal," ungkap Chris.