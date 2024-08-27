Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ruben Onsu dan Sarwendah Sepakat untuk Tetap Tampil Kompak di Depan Anak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |19:35 WIB
Ruben Onsu dan Sarwendah Sepakat untuk Tetap Tampil Kompak di Depan Anak
Ruben Onsu dan Sarwendah Sepakat untuk Tetap Tampil Kompak di Depan Anak (Foto: Instagram/ruben_onsu)
A
A
A

JAKARTA - Ruben Onsu dan Sarwendah sepakat untuk tetap tampil kompak di depan anak, meski pernikahan mereka kini tengah berada di ujung tanduk. Hal tersebut dilakukan keduanya semata-mata demi ketiga buah hatinya, Betrand Peto, Thalia dan Thania.

Hubungan Ruben dan Sarwendah yang tetap baik demi anak bahkan diungkapkan oleh pengacara sang aktor, Minola Sebayang.

Sarwendah dan Ruben Onsu
Ruben Onsu dan Sarwendah Sepakat untuk Tetap Tampil Kompak di Depan Anak (Foto: Instagram/ruben_onsu)

"Mereka tetap menunjukkan ke anak-anaknya mereka baik-baik saja. Apapun yang dialami mereka sebagai orangtua mereka tidak ingin anaknya ikut kena dampak, jadi anak tetap punya ayah, punya ibu karena tidak ada mantan ayah dan mantan ibu," ujar Minola Sebayang, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2024).

Hal ini dilakukan karena Ruben dan Sarwendah tidak mau tumbuh kembang anak-anak mereka terganggu.

"Jadi ini yang supaya tidak mengganggu tumbuh kembang mental anaknya, jadi mereka menunjukkan ke anaknya mereka baik-baik saja, anaknya ada ayahnya ya," ungkap Minola.

 

Halaman:
1 2
