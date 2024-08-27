Terjun ke Dunia Musik, Ryo Fryandh Banyak Belajar dari Judika

JAKARTA - Penyanyi pendatang baru Ryo Fryandh siap mewarnai belantika musik Tanah Air. Merasa masih baru di dunia hiburan, Ryp pun mengaku banyak belajar dari Judika dalam bermusik.

Diketahui, Ryo merupakan keponakan dari penyanyi hits Indonesia, Judika. Memiliki paman seorang musisi ternama, Ryo mengaku banyak belajar dari pelantun Mama Papa Larang itu.

Terjun ke Dunia Musik, Ryo Fryandh Banyak Belajar dari Judika (Foto: Annastasya/Okezone)



“Pasti banyak belajar dari Judika. Aku pernah nanya ‘bang itu kok suara bisa tinggi banget’ aku penasaran itu gimana,” kata Ryo kepada MNC Portal Indonesia di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).



Ryo mengatakan Judika juga kerap memberinya arahan termasuk dari segi teknik vokal. Ia mengaku Judika mengajarkannya untuk terus berlatih dan memulai dengan perlahan.



Menurutnya, suara yang selalu dilatih dan terbiasa bisa menghasilkan vokal yang baik.



“Pita suara dia sudah kuat banget. Dia bilang itu jam terbang. Jadi pelan-pelan harus terus dilatih,” katanya.



Judika sendiri merupakan salah satu penyanyi kenamaan Indonesia. Ryo sendiri mengaku Judika juga sosok yang sederhana dan baik hati.