HOME CELEBRITY MUSIK

Single Terbaru Ryo Fryandh Suguhkan Hubungan Anak dan Orangtua

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |17:05 WIB
Single Terbaru Ryo Fryandh Suguhkan Hubungan Anak dan Orangtua
Single Terbaru Ryo Fryandh Suguhkan Hubungan Anak dan Orangtua (Foto: Annastasya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi pendatang baru, Ryo Fryandh baru saja merilis single terbarunya bertajuk, Jiwa Dewasa. Rilisnya single Jiwa Dewasa ini menjadi karya yang fresh khususnya untuk penikmat musik Tanah Air.

Ryo mengatakan lagu tersebut mengisahkan tentang sudut pandang anak dan orangtua yang memiliki makna mendalam.

“Lagu ini menceritakan POV antara orang tua ke anak dan anak ke orangtua. Di mana untuk menghidupkan komunikasi mereka tapi di-treat dengan kasih sayang,” ungkap Ryo kepada MNC Portal Indonesia, di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

Ryo Fryandh (Foto: Annastasya/Okezone)
Single Terbaru Ryo Fryandh Suguhkan Hubungan Anak dan Orangtua (Foto: Annastasya/Okezone)


Ryo menjelaskan lagu ini memiliki makna yang begitu mendalam. Berdasarkan dari pengalaman pribadi, ia ingin menyampaikan momen di mana komunikasi orangtua dan anak seringkali tak terbuka.

Lewat lagu ini, Ryo ingin para pendengar memahami makna hubungan dan komunikasi anak dan orangtua yang masih jarang dibicarakan. Pesan tersebut dibalut dengan kasih sayang yang dikemas dalam lagu Jiwa Dewasa ini.

“Misalkan ada anak yang gak mau terbuka, coba orangtuanya bisa ajak bercanda, nah anak jadi bisa terbuka. Begitu juga sebaliknya dari anak ke orangtua, tapi dilakukan dengan kasih sayang itu,” papar Ryo.

Selain mengangkat sudut pandang antara anak dan orangtua, lagu Jiwa Dewasa ini juga memiliki makna positif lainnya yang bisa menjadi panutan untuk generasi muda.

 

