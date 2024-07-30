Judika Sebut Duma Riris akan Melahirkan Anak Ketiga di November 2024

Judika Sebut Duma Riris akan Melahirkan Anak Ketiga di November 2024 (Foto: Instagram/jud1ka)

JAKARTA - Judika baru-baru ini membagikan kabar kehamilan sang istri, Duma Riris. Sembilan tahun setelah melahirkan anak kedua mereka di 2015, kini Duma diketahui tengah hamil calon buah hati ketiganya.



Saat ini, usia kandungan Duma sudah memasuki bulan keenam. Bahkan Judika pun mengaku bahwa kemungkinan sang istri akan melahirkan pada November mendatang.

“Setelah sembilan tahun, kemarin dia bilang dapat anugerah lagi, sekarang usia kehamilan sudah enam bulan,” ungkap Judika, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (29/72024).

“Kalau sesuai perkiraan, mudah-mudahan di bulan November lahir lancar,” sambungnya.

Sementara itu, meski Duma hamil dan akan melahirkan di usia 40 tahun, Judika sama sekali tak khawatir. Sebab, selama ini kondisi istrinya cukup baik.



"Kalau aku sih orangnya sangat positif ya, artinya aku lihat kondisi istriku aman-aman aja. Dan kita kan juga rajin ya checkup apalagi Duma itu sangat perhatian sama kesehatan," paparnya.



"Kita selalu setiap jadwal dokter kita pergi dan kita tanya konsultasi sama dokter semua masih aman. Dokternya juga (bilang), happy kok nggak ada masalah apa-apa," lanjutnya.

