HOME CELEBRITY TV SCOOP

Rina Nose Masuk dalam Dua Nominasi di Anugerah Komedi Indonesia 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |21:45 WIB
Rina Nose Masuk dalam Dua Nominasi di Anugerah Komedi Indonesia 2024
Rina Nose Masuk dalam Dua Nominasi di Anugerah Komedi Indonesia 2024 (Foto: Instagram/rinanose16)




JAKARTA - Rina Nose kembali masuk dalam nominasi di ajang Anugerah Komedi Indonesia (Anukom) 2024. Tak cuma satu, Rina Nose masuk dua nominasi sebagai Seniman Komedi Wanita Terpilih dan Seniman Komedi Wanita Terfavorit.

Kembali masuk ke dalam nominasi, Rina Nose mengucapkan terima kasih kepada RCTI sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan Anukom ke-4 dan Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PaSKI).

"Iya ini luar biasa, ini kali ketiga saya masuk nominasi dan turut berterima kasih karena masih turut mempercayai saya untuk masuk sebagai nominasi," kata Rina Nose saat ditemui di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (27/8/2024).

Rina Nose mengaku tak begitu mempermasalahkan menang atau tidaknya. Dengan adanya Anukom ini jadi wadah untuk para komedian junior bertemu dan belajar dengan komedian senior.

Rina Nos (Foto: Ayu Utami/Okezone)
Rina Nose Masuk dalam Dua Nominasi di Anugerah Komedi Indonesia 2024 (Foto: Ayu Utami/Okezone)


"Sebenarnya sih nggak ngejar menang atau enggaknya cuman kebersamaan bersama. Pastinya ini kebersamaan dari senior-senior, junior yang pada punya ide apa mereka tuangkan bersama justru di situnya yang jadi inti dari acara ini tuh jadi saya ikut senang," pungkas Rina Nose.

Sebagai informasi, Anugerah Komedi Indonesia 2024 mengusung tema Heritage Comedy of Indonesia, di mana akan menampilkan nuansa klasik kekayaan dan keberagaman budaya serta komedi di Indonesia.

Anukom ke-4 ini akan ditayangkan secara perdana di RCTI pada Kamis, 26 September 2024 pukul 21.30 WIB. Ajang ini menghadirkan beberapa kategori nominasi penghargaan yang terbagi dalam dua kategori utama, yakni Kategori Terfavorit dan Kategori Terpilih.

Pemenang dari Kategori Terfavorit dipilih melalui voting di aplikasi RCTI+ yang mulai dibuka pada 27 Agustus 2024 hingga 25 September 2024 pukul 23.59 WIB. Sementara Pemenang dari Kategori Terpilih akan ditentukan oleh para dewan juri Anukom ke-4 tahun 2024.

 

