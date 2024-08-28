Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bukan Hidung, Rina Nose Justru Ingin Operasi Plastik di Bagian Ini

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |18:14 WIB
Bukan Hidung, Rina Nose Justru Ingin Operasi Plastik di Bagian Ini
Bukan Hidung, Rina Nose Justru Ingin Operasi Plastik di Bagian Ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Rina Nose mengungkapkan bagian wajahnya yang dirasa perlu untuk dilakukan tindakan operasi plastik.

Bukan hidung, justru Rina Nose ingin operasi plastik di bagian rahangnya. Sebab rahang pipi kanan dan kiri berbeda.

"Kalau saya oplas malah bagian rahang karena beda sebelah," kata Rina Nose saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (27/8/2024).

Bukan Hidung, Rina Nose Justru Ingin Operasi Plastik di Bagian Ini
Bukan Hidung, Rina Nose Justru Ingin Operasi Plastik di Bagian Ini

Jika dilihat seksama, rahang pipi bagian kanan memang lebih besar dibandingkan rahang sebelah kiri. Sehingga hal itulah yang membuat wajah Rina Nose tidak simetris.

