HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Annisa Pohan Larang Cut Intan Nabila Rujuk dengan Armor Toreador 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |11:02 WIB
Annisa Pohan Melarang Cut Intan Nabila Rujuk dengan Armor Toreador (Foto: IG Cut Intan)
A
A
A

JAKARTA - Cut Intan Nabila mendapat banyak dukungan dari publik usai mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya, Armor Toreador. 

Salah satu dukungan dari Annisa Pohan. Istri Agus Harimurti Yudhoyono itu melarang Cut Intan Nabila untuk rujuk dengan Armor Toreador.

Hal itu diungkapkan Annisa Pohan di kolom komentar unggahan Cut Intan Nabila di Instagram yang tengah membahas soal anniversary pernikahan yang ke-5 dengan Armor Toreador tepatnya pada 24 Agustus 2024.

"Adinda sayang @cut.intannabila, mohon apapun yang terjadi jangan pernah rujuk, di dalam Islam wajib hukumnya untuk bercerai jika suami berbuat zalim apalagi KDRT dan maksiat," tulis Annisa Pohan dikutip dari Instagram @cut.intannabila, Selasa (27/8/2024).

Telusuri berita celebrity lainnya
