Cut Intan Nabila Rayakan Anniversary Pernikahan Terakhir, Ucap Perpisahan untuk Armor Toreador

JAKARTA - Cut Intan Nabila merayakan anniversary pernikahannya yang ke-5, pada 24 Agustus 2024. Tak ada momen romantis karena selebgram berdarah Aceh itu justru menuliskan sebuah pesan perpisahan untuk sang suami, Armor Toreador.

“Apapun yang kita miliki, tak selamanya bersama kita. Pada akhirnya, selalu ada batas dalam setiap perjalanan,” kata sang selebgram membuka unggahannya di Instagram, pada Sabtu (24/8/2024).

Cut Intan Nabila kemudian berterima kasih kepada Armor atas 5 tahun pernikahan penuh warna yang telah mereka lewati. Dia juga meminta maaf, jika aib rumah tangga mereka menjadi konsumsi publik.

“Terima kasih untuk 5 tahun ini, untuk suka, duka, dan sakit yang terpendam. Maafkan jika cerita kita disaksikan oleh khalayak ramai. Walau tak pernah terucap kata maaf, aku sudah memaafkan,” tutur mantan atlet anggar nasional itu menambahkan.

Pada penutup unggahannya, Cut Intan Nabila menegaskan bahwa tahun ini akan menjadi anniversary pernikahan terakhir bagi mereka. Dia mengungkapkan akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Cut Intan Nabila Rayakan Anniversary Pernikahan. (Foto: Instagram/@cut.intannabila)

“Selamat 5 tahun pernikahan yang terakhir. Aku akan terus berusaha kuat untuk kebahagiaan Afkar, Zara, dan Zhea. 24.08.2019-24.08.2024,” ujarnya.

Unggahan Cut Intan Nabila yang telah disukai lebih dari 229.000 kali tersebut ramai mendapat dukungan warganet. "Cukup 5 tahun saja. Demi masa depan anak-anak," kata @melatyjasinne. Akun @richaiskak menambahkan, "Kau layak bahagia. Insya Allah sebentar lagi Allah akan kasih pelangi untuk kamu dan anak-anak."