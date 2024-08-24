Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cut Intan Nabila Rayakan Anniversary Pernikahan Terakhir, Ucap Perpisahan untuk Armor Toreador

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |10:05 WIB
Cut Intan Nabila Rayakan <i>Anniversary</i> Pernikahan Terakhir, Ucap Perpisahan untuk Armor Toreador
Cut Intan Nabila Rayakan Anniversary Pernikahan Terakhir, Ucap Perpisahan untuk Armor Toreador. (Foto: Instagram/@cut.intannabila)
A
A
A

JAKARTA - Cut Intan Nabila merayakan anniversary pernikahannya yang ke-5, pada 24 Agustus 2024. Tak ada momen romantis karena selebgram berdarah Aceh itu justru menuliskan sebuah pesan perpisahan untuk sang suami, Armor Toreador.

Apapun yang kita miliki, tak selamanya bersama kita. Pada akhirnya, selalu ada batas dalam setiap perjalanan,” kata sang selebgram membuka unggahannya di Instagram, pada Sabtu (24/8/2024).  

Cut Intan Nabila kemudian berterima kasih kepada Armor atas 5 tahun pernikahan penuh warna yang telah mereka lewati. Dia juga meminta maaf, jika aib rumah tangga mereka menjadi konsumsi publik. 

Terima kasih untuk 5 tahun ini, untuk suka, duka, dan sakit yang terpendam. Maafkan jika cerita kita disaksikan oleh khalayak ramai. Walau tak pernah terucap kata maaf, aku sudah memaafkan,” tutur mantan atlet anggar nasional itu menambahkan.  

Pada penutup unggahannya, Cut Intan Nabila menegaskan bahwa tahun ini akan menjadi anniversary pernikahan terakhir bagi mereka. Dia mengungkapkan akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. 

Cut Intan Nabila Rayakan Anniversary Pernikahan. (Foto: Instagram/@cut.intannabila)
Cut Intan Nabila Rayakan Anniversary Pernikahan. (Foto: Instagram/@cut.intannabila)

Selamat 5 tahun pernikahan yang terakhir. Aku akan terus berusaha kuat untuk kebahagiaan Afkar, Zara, dan Zhea. 24.08.2019-24.08.2024,” ujarnya.

Unggahan Cut Intan Nabila yang telah disukai lebih dari 229.000 kali tersebut ramai mendapat dukungan warganet. "Cukup 5 tahun saja. Demi masa depan anak-anak," kata @melatyjasinne. Akun @richaiskak menambahkan, "Kau layak bahagia. Insya Allah sebentar lagi Allah akan kasih pelangi untuk kamu dan anak-anak."

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187255//amanda_manopo-WHAx_large.jpg
Reaksi Amanda Manopo Dituding Hamil Duluan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187215//audi_marissa-oLJN_large.jpg
Audi Marissa Dikabarkan Kembali Peluk Agama Islam, Ibu: InshaAllah Kita Umrah Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187207//vicky_prasetyo-4g9o_large.jpg
Insanul Fahmi Nangis Perselingkuhannya Terkuak, Vicky Prasetyo: Kalau Nakal Jangan Cengeng!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187194//dilan_janiyar-dJVj_large.jpg
Dilan Janiyar Promosi Konten Berbayar Bersama 2 Pria, Netizen: Ilfeel Sumpah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187191//insanul_fahmi-yCmD_large.jpg
Ogah Cerai, Insanul Fahmi Datangi Rumah Inara Rusli dan Bersujud Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187189//inara_rusli-HXa5_large.jpg
Dilaporkan Inara Rusli terkait Illegal Access, Wardatina Mawa Pilih Fokus Bantu Korban Banjir
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement