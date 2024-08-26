Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vision+ Rilis Teaser Poster Dendam, Debut Cinta Laura di Series Action

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |11:44 WIB
JAKARTA Vision+ telah merilis teaser poster series terbarunya mendatang berjudul Dendam. Series ini merupakan adaptasi dari hit series deru debu yang booming di era 90-an. 

Dalam teaser tersebut, Cinta Laura tampil dengan pose yang menawan di belakang ring MMA sambil memegang pistol, mencerminkan adegan-adegan aksi yang menegangkan.

Selain itu, atmosfer menggambarkan cerita yang penuh intrik menarik, seakan mengundang penonton untuk menyelami dunia yang penuh dendam.

Series Dendam sendiri mengisahkan tentang kisah perjalanan balas dendam Renata, yang diperankan Cinta Laura, setelah adiknya dibunuh dan ayahnya diculik.

Renata kemudian menjadi polisi sekaligus petarung MMA dalam misi balas dendam. Aktor senior Willy Dozan juga akan kembali tampil dalam series ini. 

Menariknya lagi, dalam series ini Cinta Laura akan beradu akting dengan sang kekasih Arya Vasco. Series Dendam merupakan series Vision+ dengan genre action yang dilengkapi line-up pemain yang sangat kuat lainnya, seperti Zack Lee,  Ryan Made, Willy Dozan, Ismi Melinda, Gusti Pratama, Helene Kamga, Alvin Adam, dan lainnya.

 

