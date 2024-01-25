Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Erick Estrada Dihujat, Angga Sasongko Beri Dukungan

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |19:15 WIB
Erick Estrada Dihujat, Angga Sasongko Beri Dukungan
Erick Estrada dibully, Angga Sasongko beri dukungan. (Foto: YouTube/Denny Cagur TV)
JAKARTAErick Estrada menuai hujatan publik setelah terpilih sebagai aktor utama film Mendung Tanpo Udan. Dia dinilai tak cukup tampan untuk berperan sebagai aktor utama film tersebut.

Imbas hujatan itu, aktor 33 tahun tersebut menghapus semua unggahan Instagram pribadinya. Saat ini, akunnya tersebut hanya menyisakan satu postingan di mana dia mencurahkan isi hatinya.

Derasnya kritik yang diterimanya, diakui Erick, sempat membuat dirinya enggan melihat media sosial. Namun dia bersyukur, mendapat dukungan dari para sahabat, salah satunya Angga Sasongko.

“Mudah untuk bilang kalau Erick Estrada adalah aktor paling berbakat yang pernah saya ajak kerjasama,” ujar sang sutradara dalam unggahannya di Instagram.

