Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Tak akan Ajukan Banding usai Divonis 3 Tahun Penjara

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |05:05 WIB
Ammar Zoni Tak akan Ajukan Banding usai Divonis 3 Tahun Penjara
Ammar Zoni Tak akan Ajukan Banding usai Divonis 3 Tahun Penjara (Foto: Ayu Utami/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni tidak akan akan mengajukan banding terhadap vonis yang dibacakan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada Senin, 26 Agustus 2024. Bukan tanpa alasan, sebab vonis tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).


Diketahui, dalam sidang tersebut Ammar Zoni divonis hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp1 miliar oleh hakim.

Ammar Zoni (Ayu Utami/Okezone)
Ammar Zoni Tak akan Ajukan Banding usai Divonis 3 Tahun Penjara (Foto: Ayu Utami/Okezone)


"Kita tidak lagi melakukan upaya hukum,” kata kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

“Yang jelas kita tadi mendengar Ammar menyatakan menerima dan kita juga menyatakan menerima," tambahnya.

Kendati begitu, Jon Mathias mengatakan bahwa kliennya akan tetap menjalani proses hukum, apabila JPU mengajukan banding. Sebab JPU menuntut Ammar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp2 miliar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187494/ammar_zoni-n3CS_large.jpg
Harapan Ammar Zoni Sidang di Jakarta Pupus, Ini Penjelasan Ditjenpas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186222/ammar_zoni-U4h6_large.jpg
Hakim Tolak Eksepsi Ammar Zoni, Sebut Dakwaan JPU sudah Penuhi Syarat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183481/ammar_zoni-cuo9_large.jpg
Tiba-Tiba, Ammar Zoni Bahas soal Pernikahan di Sidang Eksepsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183319/ammar_zoni-Jael_large.jpg
Ammar Zoni Ajukan 7 Poin dalam Eksepsi, Tolak Dakwaan dan Minta Dibebaskan dari Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179207/ammar_zoni-SBwp_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Dijebak dalam Kasus Peredaran Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178740/ammar_zoni-h7m0_large.jpg
Ammar Zoni Hadir dalam Sidang Peredaran Narkotika Lewat Zoom
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement