Keinginan Eza Gionino Tambah Momongan Langsung Ditolak Istri, Ini Alasannya

JAKARTA - Eza Gionino saat ini sudah dikaruniai tiga orang anak dari pernikahannya bersama Meiza Aulia Coritha, yaitu Nichole Zalya Gionino, Khan Gionino dan Akshay Gionino.

Namun tiga anak saja, belum cukup bagi Eza Gionino. Ia mengaku ingin menambah lagi anak. Sayang keinginan itu ditolak sang istri

"Semoga makin bahagia, gua sih mau nambah anak cuman istri gak mau," ujar Eza Gionino di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Bukan tanpa alasan, Meiza Aulia mengaku cukup kewalahan mengantar kedua anaknya sekolah. Sebab jarak kedua usia anaknya itu tidak terlalu jauh.