HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Terima Istri Dihina, Eza Gionino Tempuh Jalur Hukum

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |22:45 WIB
Tak Terima Istri Dihina, Eza Gionino Tempuh Jalur Hukum
Tak Terima Istri Dihina, Eza Gionino Tempuh Jalur Hukum (Foto: Instagram/ezagio)
JAKARTA - Eza Gionino tak terima saat istrinya, Meiza Aulia Coritha, dihina oleh netizen. Sebagai sang suami, Eza Gionino pun memilih untuk menempuh jalur hukum.

Pria .. tahun ini mengaku telah melaporkan akun-akun yang menghina sang istri ke Polda Metro Jaya.

"Udah, udah. Dan gua udah laporin di Polda Metro Jaya," kata Eza Gionino di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, baru-baru ini.

Eza Gionino dan Meza Aulia
Tak Terima Istri Dihina, Eza Gionino Tempuh Jalur Hukum (Foto: Instagram/ezagio)


Laporan tersebut bahkan telah dibuat pada pekan lalu atas keresahan dirinya.

"Minggu kemarin. Iya betul (gak nyaman)," tambah Eza Gionino.

"Bukan gak nyaman lagi tapi udah emosi banget, jujur aja," lanjut Eza Gionino.

Selama ini Eza Gionino cukup bersabar dan menerima saja hujatan yang memang ditujukan kepadanya. Dia bahkan menduga bahwa hal itu dilakukan karena efek dari peran yang ia mainkan di dalam sinetron.

 

