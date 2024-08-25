Dinda Kirana Ungkap Kondisi sang Ayah Usai Alami Stroke: Masih Harus Rutin Fisioterapi

JAKARTA - Dinda Kirana mengungkap kondisi terkini sang ayah yang sempat mengalami stroke. Perempuan 29 tahun ini menjelaskan bahwa saat ini sang ayah sedang menjalani pemulihan dimana sedang dalam golden periode nya atau waktu awal pemulihan fungsional gerak nya.



Masa ini biasanya berlangsung 3-6 bulan setelah terjadinya serangan.



Dinda mengaku sang ayah mengalami gangguan memori sehingga dirinya membantu untuk mengajarkannya kembali beraktivitas secara perlahan seperti sedia kala.



"Papa aku kan pecah pembuluh darah otak kiri jadi yang stroke itu sebelah kanan jadi harus di remind lagi karena lost memory. Dia tuh kayak harus diajarkan lagi seperti bayi, ok, pelan pelan ya pegang telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Jadi harus slowly," ujar Dinda Kirana di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Dinda Kirana Ungkap Kondisi sang Ayah Usai Terserang Stroke: Masih Harus Rutin Fisioterapi (Foto: Instagram/dindakirana.s)



"Nah sekarang tuh papa lagi golden period nya harus dikejar selama 3 bulan itu penderita stroke itu harus dikejar kayak motoriknya harus dikejar lagi," sambungnya.



Sebagai seorang anak, Dinda berusaha semaksimal mungkin untuk mendampingi sang ayah menjalani terapi demi kesembuhannya. Mantan kekasih Naufal Samudra ini bahkan telah mengatur jadwal terapi untuk sang ayah.



"Jadi aku rutin kayak 'pah, Minggu ini terapi seminggu beberapa kali', aku sudah jadwalkan di sini di sini di sini. Jadi papa tuh kalau bukan anaknya, mau siapa lagi?," ungkapnya.



Dinda menjelaskan bahwa sang ayah menjalankan fisioterapi secara rutin, dua kali dalam seminggu untuk gerak motorik. Ayah Dinda juga rutin terapi wicara agar bisa berbicara lebih jelas.