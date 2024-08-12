Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dinda Kirana Potong Rambut sang Ayah yang Terkena Stroke, Ramai Dipuji Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |19:05 WIB
Dinda Kirana Potong Rambut sang Ayah yang Terkena Stroke, Ramai Dipuji Netizen
Dinda Kirana Potong Rambut sang Ayah yang Terkena Stroke, Ramai Dipuji Netizen (Foto: Instagram/dindakirana.s)
A
A
A

JAKARTA - Dinda Kirana membagikan momen manisnya bersama sang ayah. Video saat Dinda memotong sendiri rambut sang ayah yang tengah mengalami gangguan kesehatan akibat stroke yang dideritanya, mendadak mencuri perhatian netizen.

Lewat Instagram-nya, @dindakirana.s, ia terlihat dengan telaten memangkas rambut sang ayah yang duduk di kursi roda. Terlihat mantan kekasih Naufal Samudra itu memakaikan kain pelindung kemudian mulai memangkas rambut sang ayah.

“Our kind of quality time,” tulis Dinda.

Dinda Kirana Potong Rambut sang Ayah yang Terkena Stroke, Ramai Dipuji Netizen (Foto: Instagram/dindakirana.s)


Terlihat Dinda dengan sabar dan teliti mulai memangkas rambut sang ayah dengan akat pencukur elektrik. Terlihat Dinda dan sang ayah juga berbincang-bincang kecil di tengah momen cukur rambut ini.

“Rapi gak?,” tanya ayah Dinda.

“Rapih laa,” kata Dinda.


Dinda pun dengan telaten memangkas rambut sang ayah hingga pelontos dan bersih. Nampak raut senyuman juga terpancar di wajah mereka saat asyik menikmati waktu berdua sebagai ayah dan anak.

Tak hanya rambut, Dinda juga mencukur bagian jenggot dan kumis sang ayah agar tetap terlihat rapi dan bersih. Sang ayah begitu memercayakannya pada Dinda sang putri tercinta hingga penampilannya kembali segar dan rapi.

Momen Dinda Kirana memangkas rambut sang ayah yang tengah sakit stroke ini sontak membuat haru para netizen. Warganet ikut bangga dan salut dengan aksi Dinda yang tetap setia mengurus sang ayah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
