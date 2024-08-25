Wejangan Tora Sudiro untuk Anak yang Baru Menikah

Wejangan Tora Sudiro untuk Anak yang Baru Menikah (Foto: IG Tora)

JAKARTA - Tora Sudiro telah menikahkan putri sulungnya, Azzahra Nabila Sudiro dengan Muhammad Ivan Lubis pada Minggu (25/8/2024).

Sebagai seorang ayah yang baru pertama kali mengantarkan anak ke jenjang pernikahan, tentu Tora Sudiro memiliki wejangan-wejangan untuk sang putri.

Tak muluk-muluk, Tora Sudiro hanya mengingatkan Nabila Sudiro dan Muhammad Ivan Lubis untuk menjalani hidupnya dengan baik.

Wejangan Tora Sudiro untuk Anak yang Baru Menikah

"Do the best in your life. Ya lakukan yang terbaik aja buat hidup kalian," ujar Tora Sudiro di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Tora Sudiro tidak akan menjadi orangtua yang sok tahu dengan urusan rumah tangga sang anak.

"Kan kalian yang lebih tahu apa yang akan kalian jalanin dibanding kami orang tua," pungkas Tora Sudiro.