Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Starla Ingin Berikan Semua Uangnya ke sang Ibu, Begini Respons Inara Rusli

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |18:05 WIB
Starla Ingin Berikan Semua Uangnya ke sang Ibu, Begini Respons Inara Rusli
Starla Ingin Berikan Semua Uangnya ke sang Ibu, Begini Respons Inara Rusli (Foto: Instagram/mommy_starla)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli mengaku terharu mendengar pengakuan sang anak, Starla Rhea Idola Virgoun, yang ingin memberikan semua uang kepadanya ketika sudah dewasa nanti.

Sebagai ibu, Inara juga merasa bangga karena Starla bisa berpikir bijak meski usianya masih delapan tahun.

"Aku sih sebagai ibunya yang pasti bangga ya karena anakku bisa sampai sedemikian bijak," kata Inara Rusli di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2024).

Starla Ingin Berikan Semua Uangnya ke sang Ibu, Begini Respons Inara Rusli (Foto: Instagram/mommy_starla)


Namun, Inara mengaku tak pernah mengharapkan hal tersebut ketika Starla sudah dewasa.

Menurutnya, Starla bisa menjadi anak yang baik dan hormat kepada kedua orang tuanya sudah lebih dari cukup.

"Tapi ya aku balikin lagi bahwa dia sebenarnya nggak punya kewajiban untuk menyerahkan seluruh hartanya ke aku atau mengejar kebahagiaan aku," tuturnya.


Inara juga tak ingin anaknya tumbuh dengan beban dipikirannya untuk membahagiakan sang bunda. Sebab, Inara menilai kehadiran seorang anak merupakan anugerah dari Tuhan.

"Karena kan anak itu nggak pernah minta dilahirkan jadi ya tugas dia sebagai anak cukup berbuat baik aja sama aku, menghormati aku sebagai orang tuanya, kemudian taat sama Allah, bahwa Keridhaan Allah juga letaknya ada di Keridhaan orang tua," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/612/3122096/inara_rusli_sampai_konsul_ke_dokter_gizi_demi_kelancaran_berpuasa-p7Jj_large.jpg
Inara Rusli Sampai Konsul ke Dokter Gizi Demi Kelancaran Berpuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/33/3063328/inara_rusli-VWjB_large.jpg
Inara Rusli Akui Tak Punya Persiapan Khusus Jelang Keberangkatan Umrah Bareng Tiga Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/33/3063294/inara_rusli-6znF_large.jpg
Inara Rusli Wujudkan Impian Berangkat Umrah Bersama Tiga Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/612/3063265/inara_rusli-cgFJ_large.jpeg
Inara Rusli Mengaku Banyak Menunda Mimpinya demi Menikah dengan Virgoun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/33/3063218/inara_rusli_dan_starla-Tmjw_large.jpg
Inara Rusli Mantap Berhijab Gara-Gara Ucapan Starla: Dia Bilang Mami Cantik Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/33/3052892/inara_rusli-iHFl_large.jpg
Inara Rusli Kembali Berakting Setelah 7 Tahun Vakum
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement