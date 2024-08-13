Starla Ingin Berikan Semua Uangnya ke sang Ibu, Begini Respons Inara Rusli

JAKARTA - Inara Rusli mengaku terharu mendengar pengakuan sang anak, Starla Rhea Idola Virgoun, yang ingin memberikan semua uang kepadanya ketika sudah dewasa nanti.



Sebagai ibu, Inara juga merasa bangga karena Starla bisa berpikir bijak meski usianya masih delapan tahun.



"Aku sih sebagai ibunya yang pasti bangga ya karena anakku bisa sampai sedemikian bijak," kata Inara Rusli di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2024).

Starla Ingin Berikan Semua Uangnya ke sang Ibu, Begini Respons Inara Rusli (Foto: Instagram/mommy_starla)



Namun, Inara mengaku tak pernah mengharapkan hal tersebut ketika Starla sudah dewasa.



Menurutnya, Starla bisa menjadi anak yang baik dan hormat kepada kedua orang tuanya sudah lebih dari cukup.



"Tapi ya aku balikin lagi bahwa dia sebenarnya nggak punya kewajiban untuk menyerahkan seluruh hartanya ke aku atau mengejar kebahagiaan aku," tuturnya.



Inara juga tak ingin anaknya tumbuh dengan beban dipikirannya untuk membahagiakan sang bunda. Sebab, Inara menilai kehadiran seorang anak merupakan anugerah dari Tuhan.



"Karena kan anak itu nggak pernah minta dilahirkan jadi ya tugas dia sebagai anak cukup berbuat baik aja sama aku, menghormati aku sebagai orang tuanya, kemudian taat sama Allah, bahwa Keridhaan Allah juga letaknya ada di Keridhaan orang tua," pungkasnya.