HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fokus untuk Rujuk, Edward Akbar Abaikan Sindiran Kimberly Ryder di Media Sosial

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |10:05 WIB
Fokus untuk Rujuk, Edward Akbar Abaikan Sindiran Kimberly Ryder di Media Sosial
Fokus untuk Rujuk, Edward Akbar Abaikan Sindiran Kimberly Ryder di Media Sosial (Foto: Instagram/edward_akbar)
JAKARTA - Edward Akbar memilih untuk tidak menggubris dugaan sindiran dari pihak Kimberly Ryder di media sosial. Pasalnya, dia akan lebih fokus pada upaya rujuk dengan sang aktris.

Hal ini disampaikan Edward Akbar melalui kuasa hukumnya, Justiartha Hadiwinata. Dia menyebut, kliennya masih berharap rujuk dengan Kimberly meski mediasi dinyatakan gagal.

"Daripada merasa tersindir kan lebih baik dia (Edward Akbar-red) fokus dalam perkara, gitu aja. Kita pun selaku kuasa hukum selalu mengingatkan untuk fokus ke masalah perkara," ujar Justiartha kepada wartawan belum lama ini.

Fokus untuk Rujuk, Edward Akbar Abaikan Sindiran Kimberly Ryder di Media Sosial (Foto: Instagram/edward_akbar)


Edward dikatakan Justiartha juga tidak merespons unggahan Kim yang curhatan soal penderitaan anaknya setelah tak punya mobil.

Namun disisi lain, dia mengaku sangat ingin bertemu kedua anaknya.


"Iya pada awalnya memang telah disampaikan kalau pak Edward sendiri ingin mencoba rujuk. Dalam hasil mediasi pun sudah disampaikan bahwa pak Edward sendiri ingin rujuk. Akan tetapi, kan memang dalam hasil mediasi gagal oleh karena itu diteruskan kepada pokok perkara," ucap sang pengacara.

"Segala macam upaya sih akan dilakukan ya. Untuk mau di luar atau di dalam," tambahnya.

 

