Edward Akbar Klaim Sulit Temui Anak, Kimberly Ryder Beberkan Bukti Ini

JAKARTA - Kimberly Ryder menanggapi pengakuan pihak Edward Akbar yang menyebut sulit bertemu anak-anaknya usai adanya gugatan cerai di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat.

Kimberly melalui kuasa hukumnya, Machi Ahmad, dengan tegas membantah kabar tersebut.

Bahkan, kata Machi, Kimberly sudah menyarankan Edward untuk segera menemui anak-anaknya. Bukti itu disinyalir berupa pesan singkat dari Kim kepada Edward.

Kimberly Ryder dan Edward Akbar

"Kalau itu, dari bukti yang kita pegang juga, bukti chat, belum ada (rencana Edward temui anak). Padahal dari klien saya sendiri sudah menanyakan mau melihat atau apa," ujar Machi Ahmad di PA Jakpus hari ini.

"Klien saya tidak membatasi kok untuk anak bertemu dengan bapaknya bahkan menawarkan, kita lihat juga bukti bukti chat dari klien saya," tambahnya.

Machi membenarkan jika Edward Akbar belum bertemu anak-anaknya sejak Mei 2024. Akan tetapi, ia menegaskan lagi hal ini bukan karena adanya larangan dari Kimberly Ryder.

"Mungkin sejak pisah rumah kalau nggak salah bulan Mei (Edward belum temui anak)," jelasnya.

Sebelumnya, Edward Akbar melalui kuasa hukumnya, Justiartha Hadiwinata, mengklaim jika pihaknya sulit bertemu anak karena beberapa alasan.