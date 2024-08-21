Ruben Onsu Masih Rutin Beri Nafkah Anak di Tengah Proses Perceraian dengan Sarwendah

JAKARTA - Ruben Onsu hingga saat ini masih rutin memberikan nafkah pada ketiga buah hatinya, Betrand Peto Putra Onsu, Thania dan juga Thalia Putri Onsu. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut bahkan masih terus dilakukan meski rumah tangganya kini berada diujung tanduk, lantaran proses perceraiannya dengan Sarwendah masih terus berjalan.

Hal ini diungkap langsung oleh kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang. Dia mengatakan jika Ruben sangat memahami perannya sebagai ayah. Apalagi, tak ada istilah mantan anak walaupun rumah tangganya terancam bubar.

Ruben Onsu Masih Rutin Beri Nafkah Anak di Tengah Proses Perceraian dengan Sarwendah (foto: instagram/ruben_onsu)



"Masih, karena anak-anak itu nggak ada istilah mantan anak. Ruben tetap bertanggung jawab kepada anak-anaknya ya tetap seperti biasa," ucap Minola di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.



Tak hanya itu, Minola bahkan menyebut anak-anak Ruben dan Sarwendah sama sekali tidak merasa kehilangan peran kedua orangtuanya. Mereka bahkan tidak tahu soal perceraian ini, mengingat usianya yang masih dibawah umur.



"Jadi anaknya tidak merasakan kalau ada sesuatu yang sedang terjadi kepada orang tuanya. Aktivitas yang mereka miliki masing-masing kan biasa saja, bahwa Ruben sibuk itu kan biasa saja jadi nggak terlalu terasa berat," jelas dia.



"Tapi disaat saat yang penting kayak sekolah, dan lain-lain ya Ruben ada Sarwendah ada," tambah Minola.