Pratama Arhan Disebut Sudah Jatuhi Talak ke Azizah Salsha

JAKARTA - Muncul tangkapan layar warganet yang menyebut bahwa Pratama Arhan sudah menjatuhi talak pada Azizah Salsha. Kemunculan isi chat tersebut dipicu dengan munculnya kabar dugaan perselingkuhan yang terjadi antara Azizah Salsha dengan Salim Nauderer.

"Udh di thalaque (talak) 3 bestie sm arhan," bunyi isi chat yang beredari di X, dari seseorang yang mengaku rekan dari manager mereka.

Sayang, tidak diketahui pasti kebenaran kabar tersebut. Sebab, sampai saat ini baik Arhan maupun Zize, masih belum angkat bicara terkait kabar tersebut.

Namun yang pasti, Arhan baru saja mengunggah foto pernikahannya dengan Zize yang berlangsung tepat satu tahun lalu di Jepang. Unggahan tersebut membuat publik pun menduga jika kabar miring terkait dugaan perselingkuhan sama sekali tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka.

Bahkan membantah semua kabar miring yang beredar mengenai pernikahan mereka, mulai dari talak hingga proses perceraian.

Sebagaimana diketahui, kabar dugaan Zize selingkuh dengan Salim, diketahui pertama kali lewat unggahan milik Rachel Vennya. Dalam unggahannya, Rachel terlihat mengunggah beberapa foto dirinya dengan Zize, lengkap dengan lagu Wildflower milik Billie Eilish dan Traitor milik Olivia Rodrigo yang memiliki makna soal pengkhianatan.