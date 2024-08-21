Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fitri Carlina hingga Mbak Rara Doakan Rumah Tangga Pratama Arhan yang Terkena Isu Miring

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |08:33 WIB
Fitri Carlina hingga Mbak Rara Doakan Rumah Tangga Pratama Arhan yang Terkena Isu Miring
Fitri Carlina hingga Mbak Rara Doakan Rumah Tangga Pratama Arhan yang Terkena Isu Miring (Foto: Instagram/pratamaarhan8)
JAKARTA - Satu tahun pernikahan Pratama Arhan dengan Azizah Salsha, disambut dengan berbeda dari pasangan lainnya. Jika pasangan lain mendapat kejutan spesial, Arhan dan Zize justru mendapat kejutan berupa rumor miring mengenai rumah tangga mereka.

Sejak kemarin, Selasa, 20 Agustus 2024, muncul dugaan bahwa Zize merupakan orang ketiga dari hubungan asmara Rachel Vennya dengan Salim Nauderer. Tak lama, muncul cukup banyak dugaan miring terkait perilaku Zize selama menyandang status sebagai istri Arhan.

Pratama Arhan dan Azizah Salsha
Fitri Carlina hingga Mbak Rara Doakan Rumah Tangga Pratama Arhan yang Terkena Isu Miring (Foto: Instagram/pratamaarhan8)


Kendati begitu, Arhan tampaknya enggan ambil pusing dengan tudingan tersebut. Meski, namanya sempat dibawa-bawa oleh Rachel Vennya.

Ya, Arhan disebut merupakan orang yang langsung menelepon Rachel usai mengetahui adanya dugaan perselingkuhan tersebut.

Terbaru, Arhan justru memilih untuk mengunggah foto pernikahannya dengan Zize yang berlangsung satu tahun lalu di Jepang. Diduga, dia ingin mencoba untuk meredam rumor terkait perselingkuhan tersebut lewat foto pernikahannya.

Meski banyak netizen yang mengaku kasihan dengan Arhan, sejumlah publik figur justru mengirimkan doa terbaik untuk rumah tangga sang pesepakbola dengan selebgram tersebut.

"Tetap Semangat Arhan, ikut mendo’akan yg terbaik," tulis Fitri Carlina.

 

