HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kondisi Terbaru Tria Pascapingsan di Atas Panggung Diungkap The Changcuters

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |13:28 WIB
Kondisi Terbaru Tria Pascapingsan di Atas Panggung Diungkap The Changcuters
Kondisi Terbaru Tria Pascapingsan di Atas Panggung Diungkap The Changcuters (Foto: Instagram/tuantria)
A
A
A

JAKARTA - Grup band The Changcuters akhirnya mengungkap kondisi terkini sang vokalis, Tria Ramadhani usai pingsan saat manggung di salah satu festival musik di Ancol, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. The Changcuters mengungkap kondisi Tria mulai membaik pasca pingsan saat manggung dan dilarikan ke rumah sakit.

“Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh rasa syukur, kami ingin mengabarkan bahwa kondisi vokalis kami, Tria saat ini mulai membaik dan stabil,” tulis The Changcuters di Instagram mereka, @thechangcuters, Selasa (12/8/2024).

Kondisi Terbaru Tria Pascapingsan di Atas Panggung Diungkap The Changcuters (Foto: Instagram/thechangcuters)


Dari video yang beredar di media sosial, Tria mulanya begitu enerjik di atas panggung dan membakar semangat para penonton. Kemudian, Tria sempat ke belakang, sebelum akhirnya pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit.

Meski begitu, belum diketahui apa penyebab pingsannya Tria di atas panggung. The Changcuters mengatakan kondisi Tria sudah mulai membaik namun tetap memerlukan istirahat untuk pemulihan kondisinya.


The Changcuters pun berterima kasih dan memohon doa dari para warganet untuk kesembuhan dan pulihnya Tria.

 

1 2
