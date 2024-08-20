Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bukan Iqbaal Ramadhan, Ini Vokalis yang Gantikan Tria di The Changcuters

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |13:42 WIB
Bukan Iqbaal Ramadhan, Ini Vokalis yang Gantikan Tria di The Changcuters
Bukan Iqbaal Ramadhan, Ini Vokalis yang Gantikan Tria di The Changcuters (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - The Changcuters dipastikan akan terus manggung. Diketahui vokalis utamanya, Mochamad Tria Romadhoni masih menjalani pemulihan usai pingsan di atas panggung belum lama ini.

Hal ini disampaikan langsung oleh bassist sekaligus manajer The Changcuters, Dipa Nandastyra Hasibuan.

Dia mengatakan posisi Tria untuk sementara waktu akan digantikan oleh sang gitaris, Muhammad Iqbal alias Qibil.

Bukan Iqbaal Ramadhan, Ini Vokalis yang Gantikan Tria di The Changcuters
Bukan Iqbaal Ramadhan, Ini Vokalis yang Gantikan Tria di The Changcuters

"Untuk setiap event akan kita jalani kedepan, selama mas Tria masih rehat dan pemulihan, lead vocal The Changcuters dipegang captain Qibil," ujar Dipa melalui pesan singkat kepada awak media belum lama ini.

Dalam keterangannya, Dipa juga menegaskan jika Iqbaal Ramadhan alias Baale, tidak menggantikan Tria sebagai vokalis The Changcuters.

Penampilan Iqbaal dalam acara RI Fest  dikatakan Dipa hanya sebagai konsep khusus dalam rangka perayaan 20 tahun The Changcuters berkarya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
