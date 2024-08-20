Tora Sudiro akan Bersanding dengan Mantan Istri di Pernikahan sang Anak

JAKARTA - Tora Sudiro tak lama lagi akan segera memiliki menantu. Putrinya, Azzahra Nabila Sudiro diketahui akan menikah di bulan ini.

JAKARTA - Tora Sudiro tak lama lagi akan segera memiliki menantu. Putrinya, Azzahra Nabila Sudiro diketahui akan menikah di bulan ini.

Terkait pernikahan sang putri, Tora mengaku bahwa dirinya akan duduk bersandingan dengan sang mantan istrinya, Anggraini Kadiman, di pelaminan.

"Aku dengan mantan istri (mendampingi anak menikah)," kata Tora Sudiro saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).



Rupanya keputusan itu diambil berkat usul dari sang istri, Mieke Amalia.



Sehingga Tora tidak perlu meminta izin kepada Mieke Amalia untuk berdiri di pelaminan pernikahan sang anak nanti.



"Izin? orang si Mieke yang nyuruh," ungkap Tora Sudiro.