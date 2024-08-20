Advertisement
HOT GOSSIP

Tora Sudiro akan Bersanding dengan Mantan Istri di Pernikahan sang Anak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |15:35 WIB
Tora Sudiro akan Bersanding dengan Mantan Istri di Pernikahan sang Anak
Tora Sudiro akan Bersanding dengan Mantan Istri di Pernikahan sang Anak (Foto: Instagram/t_orasudi_ro)
A
A
A

JAKARTA - Tora Sudiro tak lama lagi akan segera memiliki menantu. Putrinya, Azzahra Nabila Sudiro diketahui akan menikah di bulan ini.

Terkait pernikahan sang putri, Tora mengaku bahwa dirinya akan duduk bersandingan dengan sang mantan istrinya, Anggraini Kadiman, di pelaminan.

(Foto: Instagram Tora Sudiro)
Tora Sudiro akan Bersanding dengan Mantan Istri di Pernikahan sang Anak (Foto: Instagram/t_orasudi_ro)


"Aku dengan mantan istri (mendampingi anak menikah)," kata Tora Sudiro saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).

Rupanya keputusan itu diambil berkat usul dari sang istri, Mieke Amalia.

Sehingga Tora tidak perlu meminta izin kepada Mieke Amalia untuk berdiri di pelaminan pernikahan sang anak nanti.

"Izin? orang si Mieke yang nyuruh," ungkap Tora Sudiro.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
