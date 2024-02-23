Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mesranya Megan Domani dan Jeremie Moeremans Rayakan Anniversary

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |14:34 WIB
Mesranya Megan Domani dan Jeremie Moeremans Rayakan <i>Anniversary</i>
Megan Domani dan Jeremie Moeremans rayakan anniversary (Foto: IG Megan)
A
A
A

JAKARTA - Megan Domani dan Jeremie Moeremans menjalin hubungan sejak tahun 2019. Namun keduanya jarang mengumbar kemesraan di media sosial.

Tak disangka, pasangan yang terjebak cinta lokasi ini sudah menjalin hubungan selama 5 tahun. Bahkan keduanya baru saja merayakan momen anniversary hubungan mereka.

Mesranya Megan Domani dan Jeremie Moeremans Rayakan Anniversary

Melalui postingannya di Instagram, adik dari Bryan Domani ini membagikan potret kemesraan usai merayakan anniversary mereka. Keduanya nampak berpose mesra.

"5 years, been a while," tulis Megan dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @megandomani1410, Jumat (23/2/2024).

Dalam foto itu, Jeremie tampil kece dengan kaus putih dipadukan dengan jaket dan celana denim warna hitam. Sementara Megan tampil stunning dalam balutan dress berwarna hijau emerald.

Dress yang dipakai Megan ini memiliki belahan hingga paha sehingga memberi kesan seksi pada penampilannya. Megan pose memegang buket bunga dari sang pacar sambil menatap Jeremie penuh cinta.

Pada foto selanjutnya, Jeremie nampak pose dengan tangan membentuk lambang love. Sementara Megan tampak centil dengan pose menjulurkan lidah.

Di momen anniversary itu, Megan pastinya tampil maksimal di depan sang kekasih. Dia memakai makeup tebal dan tampilan rambut digerai model curly.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
