7 Lagu Ciptaan Andra Ramadhan Terpopuler Sepanjang Masa

JAKARTA – Lagu ciptaan Andra Ramadhan terpopuler sepanjang masa. Tak hanya personel Dewa 19, gitaris 52 tahun itu juga dikenal sebagai pencipta lagu beberapa tembang populer Dewa 19 dan Andra and The Backbone.

Dari sejumlah karya ciptaannya, ada beberapa lagu yang masih populer di kalangan lintas generasi. Penasaran lagu apa saja? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari Spotify.

Lagu ciptaan Andra Ramadhan terpopuler sepanjang masa. (Foto: Instagram/@andra_photo)

1.Sempurna

Lagu Sempurna merupakan satu dari 12 total track dalam album ‘Andra and the Backbone’ yang dirilis band tersebut pada 2007. Lagu tersebut diciptakan oleh Andra bersama gitaris Stevie Item. Lagunya tentang perasaan seseorang yang menganggap pasangannya sebagai sosok yang sempurna.

Lagu Sempurna sudah didengarkan lebih dari 306 juta kali di Spotify.

2.Separuh Nafas

Lagu Separuh Nafas merupakan satu dari 11 track dalam album ‘Bintang Lima’ yang dirilis Dewa 19, pada 2000. Lagu yang diciptakan Andra bersama Ahmad Dhani itu bercerita tentang harapan untuk bisa memeluk kembali orang yang dicintai.

Lagu Separuh Nafas didengarkan lebih dari 131 juta kali di Spotify.

3.Aku Milikmu

Lagu ciptaan Andra Ramadhan terpopuler sepanjang masa berikutnya adalah Aku Milikmu. Lagu yang ditulis sang gitaris bersama Ahmad Dhani dan Ari Lasso itu merupakan bagian dari album ‘Format Masa Depan’ yang dirilis Dewa 19, pada 1994. Lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang yang tak siap ditinggalkan pasangannya.

Lagu Aku Milikmu telah didengarkan lebih dari 92 juta kali di Spotify.

4.Selimut Hati

Lagu Selimut Hati merupakan satu dari sembilan track dalam album ‘Cintailah Cinta’ yang dirilis Dewa 19, pada 5 April 2002. Lagu tersebut bercerita tentang pria yang merayu perempuan yang teringat akan masa lalunya.

Lagu Selimut Hati telah didengarkan lebih dari 59,25 juta kali di Spotify.