Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Lagu Ciptaan Andra Ramadhan Terpopuler Sepanjang Masa

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |23:30 WIB
7 Lagu Ciptaan Andra Ramadhan Terpopuler Sepanjang Masa
7 Lagu Ciptaan Andra Ramadhan Terpopuler Sepanjang Masa. (Foto: Instagram/@cak_frod)
A
A
A

JAKARTA – Lagu ciptaan Andra Ramadhan terpopuler sepanjang masa. Tak hanya personel Dewa 19, gitaris 52 tahun itu juga dikenal sebagai pencipta lagu beberapa tembang populer Dewa 19 dan Andra and The Backbone.

Dari sejumlah karya ciptaannya, ada beberapa lagu yang masih populer di kalangan lintas generasi. Penasaran lagu apa saja? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari Spotify.

Lagu lawas populer ciptaan Andra Ramadhan (Foto: Instagram/@andra_photo)
Lagu ciptaan Andra Ramadhan terpopuler sepanjang masa. (Foto: Instagram/@andra_photo)

7 Lagu Ciptaan Andra Ramadhan Terpopuler Sepanjang Masa.

1.Sempurna

Lagu Sempurna merupakan satu dari 12 total track dalam album ‘Andra and the Backbone’ yang dirilis band tersebut pada 2007. Lagu tersebut diciptakan oleh Andra bersama gitaris Stevie Item. Lagunya tentang perasaan seseorang yang menganggap pasangannya sebagai sosok yang sempurna.

Lagu Sempurna sudah didengarkan lebih dari 306 juta kali di Spotify.

2.Separuh Nafas

Lagu Separuh Nafas merupakan satu dari 11 track dalam album ‘Bintang Lima’ yang dirilis Dewa 19, pada 2000. Lagu yang diciptakan Andra bersama Ahmad Dhani itu bercerita tentang harapan untuk bisa memeluk kembali orang yang dicintai. 

Lagu Separuh Nafas didengarkan lebih dari 131 juta kali di Spotify.

3.Aku Milikmu

Lagu ciptaan Andra Ramadhan terpopuler sepanjang masa berikutnya adalah Aku Milikmu. Lagu yang ditulis sang gitaris bersama Ahmad Dhani dan Ari Lasso itu merupakan bagian dari album ‘Format Masa Depan’ yang dirilis Dewa 19, pada 1994. Lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang yang tak siap ditinggalkan pasangannya.

Lagu Aku Milikmu telah didengarkan lebih dari 92 juta kali di Spotify.

4.Selimut Hati

Lagu Selimut Hati merupakan satu dari sembilan track dalam album ‘Cintailah Cinta’ yang dirilis Dewa 19, pada 5 April 2002. Lagu tersebut bercerita tentang pria yang merayu perempuan yang teringat akan masa lalunya. 

Lagu Selimut Hati telah didengarkan lebih dari 59,25 juta kali di Spotify.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/205/3164836//wamen_erkraf_irene-uaJG_large.JPG
Momen Wamen Ekraf Irene Umar Nikmati HUT ke-36 RCTI, Ikut Goyang Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445//viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/33/3162173//ari_lasso-WXH6_large.jpg
Profil Ari Lasso, Musisi yang Geram Dapat Royalti Musik Rp700 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/205/3161027//ahmad_dhani-8b5j_large.jpg
Ahmad Dhani Gratiskan Kafe dan Resto Putar Lagu Dewa 19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153519//gunawan_dwi_cahyo-c6ID_large.jpg
Hot Gossip: Gunawan Dwi Cahyo Menikah Lagi, Riders Dewa 19 Terungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153399//ari_lasso-TAeh_large.jpg
Kisruh Permintaan Artis Baru, Ari Lasso: Riders Band Legend Dewa 19 Bisa Dibeli di Minimarket
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement