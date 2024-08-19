5 Artis Indonesia Pernah Jadi Pramugari, Nomor 4 Sempat Bongkar Perselingkuhan Suami

JAKARTA – Artis Indonesia yang pernah menjadi pramugari akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ternyata, tak sedikit artis Indonesia yang pernah merintis karier sebagai awak kabin sebelum masuk ke dunia hiburan.

Bahkan, ada juga yang sempat vakum dari dunia hiburan demi fokus menjadi pramugari. Berbekal penampilan cantik dan menawan, tak heran para artis ini sukses di dunia penerbangan dan dunia hiburan.

5 Artis Indonesia Pernah Jadi Pramugari

1.Tyara Renata

Artis Indonesia Pernah Jadi Pramugari. (Foto: Tyara Renata/Instagram/@tyararenata)

Bintang FTV era 2000-an ini, pernah menjadi pramugari Singapore Airlines selama beberapa tahun. Tyara Renata kemudian menikah dengan presenter presenter dan komedian Surya Insomnia pada 2013. Kini, dia fokus menjadi Ibu rumah tangga dan membesarkan ketiga putrinya.

2.Beby Prisilia

Artis Indonesia pernah jadi pramugari. (Foto: Beby Prisillia/Instagram/@bebyleonardo)

Nama Beby Prisilia melejit setelah dinikahi basis Killing Me Inside, Onadio Leonardo atau yang kerap disapa Onad. Setelah menikah dan memiliki anak, dia memutuskan meninggalkan profesinya sebagai pramugari dan fokus menjadi ibu rumah tangga dan selebgram.

3.Adelia Wilhemina

Artis Indonesia pernah jadi pramugari. (Foto: Adelia Wilhelmina/Instagram/@adeliapasha)

Sebelum menikah dengan Pasha Ungu, Adelia ternyata pernah menjadi pramugari di dua maskapai besar nasional. Setelah berhenti menjadi pramugrari, dia fokus menjadi selebgram dan model hijab sambil membesarkan empat anak-anaknya.