Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Indonesia Pernah Jadi Pramugari, Nomor 4 Sempat Bongkar Perselingkuhan Suami

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |09:25 WIB
5 Artis Indonesia Pernah Jadi Pramugari, Nomor 4 Sempat Bongkar Perselingkuhan Suami
Artis Indonesia Pernah Jadi Pramugari. (Foto: Ira Nandha dan Elmer/Instagram/@iranndha)
A
A
A

JAKARTAArtis Indonesia yang pernah menjadi pramugari akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ternyata, tak sedikit artis Indonesia yang pernah merintis karier sebagai awak kabin sebelum masuk ke dunia hiburan. 

Bahkan, ada juga yang sempat vakum dari dunia hiburan demi fokus menjadi pramugari. Berbekal penampilan cantik dan menawan, tak heran para artis ini sukses di dunia penerbangan dan dunia hiburan.

5 Artis Indonesia Pernah Jadi Pramugari

1.Tyara Renata

Artis Indonesia Pernah Jadi Pramugari. (Foto: Tyara Renata/Instagram/@tyararenata)
Artis Indonesia Pernah Jadi Pramugari. (Foto: Tyara Renata/Instagram/@tyararenata)

Bintang FTV era 2000-an ini, pernah menjadi pramugari Singapore Airlines selama beberapa tahun. Tyara Renata kemudian menikah dengan presenter presenter dan komedian Surya Insomnia pada 2013. Kini, dia fokus menjadi Ibu rumah tangga dan membesarkan ketiga putrinya.

2.Beby Prisilia

Artis Indonesia pernah jadi pramugari. (Foto: Beby Prisillia/Instagram/@bebyleonardo)
Artis Indonesia pernah jadi pramugari. (Foto: Beby Prisillia/Instagram/@bebyleonardo)

Nama Beby Prisilia melejit setelah dinikahi basis Killing Me Inside, Onadio Leonardo atau yang kerap disapa Onad. Setelah menikah dan memiliki anak, dia memutuskan meninggalkan profesinya sebagai pramugari dan fokus menjadi ibu rumah tangga dan selebgram.

3.Adelia Wilhemina

Artis Indonesia pernah jadi pramugari. (Foto: Adelia Wilhelmina/Instagram/@adeliapasha)
Artis Indonesia pernah jadi pramugari. (Foto: Adelia Wilhelmina/Instagram/@adeliapasha)

Sebelum menikah dengan Pasha Ungu, Adelia ternyata pernah menjadi pramugari di dua maskapai besar nasional. Setelah berhenti menjadi pramugrari, dia fokus menjadi selebgram dan model hijab sambil membesarkan empat anak-anaknya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/205/3069000/raim_laode-zW9L_large.jpg
Rilis Single Abangku, Raim Laode Beri Persembahan Spesial untuk sang Kakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067967/fanny_soegi-N6Zl_large.jpg
DCDC Pengadilan Musik akan Sidang Rebellion Rose dan Fanny Soegi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067835/dean_desvi-r6bN_large.jpg
Kronologi Dean Desvi Alami Pelecehan Seksual di Dalam Mobil oleh Kru Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067483/sarnanitha-kg1c_large.jpg
Influencer Sarnanitha Terancam Ditahan dalam Kasus Dugaan Spa Plus-Plus di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3066833/razman_arif_nasution-0JSH_large.jpg
Artis yang Pernah Dibela Pengacara Razman Nasution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/33/3066121/hana_saraswati-rFyR_large.jpg
Hana Saraswati Resmi Menikah dengan Justin Harijawan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement