Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anang Hermansyah Ungkap Progres Persiapan Pernikahan Azriel dan Sarah Menzel

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |05:05 WIB
Anang Hermansyah Ungkap Progres Persiapan Pernikahan Azriel dan Sarah Menzel
Anang Hermansyah Ungkap Progres Persiapan Pernikahan Azriel dan Sarah Menzel (Foto: Instagram/azriel_hermansyah)
A
A
A

JAKARTA - Azriel Hermansyah telah melamar kekasihnya, Sarah Menzel, tepat di hari pertambahan usianya yang ke-24 pada akhir Juni lalu. Hal itu membuat Azriel pun semakin mantap untuk membawa hubungan asmara yang telah 4 tahun dijalani, ke jenjang yang lebih serius lagi,


Bahkan, Anang Hermansyah selaku ayah dari Azriel mengatakan jika saat ini sang putra tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Sarah Menzel.

Anang Hermansyah Ungkap Progres Persiapan Pernikahan Azriel dan Sarah Menzel (Foto: Instagram/azriel_hermansyah)


"Lagi direncanakan," ujar Anang Hermansyah saat ditemui baru-baru ini.

Sayangnya, suami Ashanty itu masih belum bisa mengungkapkan soal detail persiapan yang telah dilakukan oleh sang anak. Namun, dia menyebut jika persiapan pernikahan Azriel dan Sarah sudah mencapai 30 persen.

"Sekitar 20-30% (untuk persiapan pernikahan)," ucap Anang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/33/3035908/azriel_hermansyah_dan_krisdayanti-DMYo_large.jpg
Azriel Hermansyah Disebut Berinisiatif Sendiri Beri Bunga ke Krisdayanti Lebih Dulu Dibanding Ashanty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035776/sarah_menzel_dan_azriel_hermansyah-aCqg_large.jpg
Sarah Menzel Berharap Azriel Hermansyah Jadi yang Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/33/3034173/azriel_hermansyah_dan_krisdayanti-W6iI_large.jpg
Azriel Hermansyah Beberkan Alasannya Beri Bunga untuk Krisdayanti di Momen Wisuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/33/3033549/azriel_hermansyah_dan_krisdayanti-N9Kt_large.jpg
Menangis di Wisuda Azriel Hermansyah, Krisdayanti Berterima Kasih pada Anang dan Ashanty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/33/3032721/kris_dayanti_dan_azriel_hermansyah-xoAp_large.jpg
Kris Dayanti Menangis Haru Dapat Bunga dari Azriel Hermansyah di Momen Wisuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/33/3031915/azriel_hermansyah_dan_sarah_menzel-7L4S_large.jpg
Azriel Hermansyah Akui Banyak Netizen yang Ragukan Dirinya saat Melamar Sarah Menzel
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement