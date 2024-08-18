Anang Hermansyah Ungkap Progres Persiapan Pernikahan Azriel dan Sarah Menzel

JAKARTA - Azriel Hermansyah telah melamar kekasihnya, Sarah Menzel, tepat di hari pertambahan usianya yang ke-24 pada akhir Juni lalu. Hal itu membuat Azriel pun semakin mantap untuk membawa hubungan asmara yang telah 4 tahun dijalani, ke jenjang yang lebih serius lagi,



Bahkan, Anang Hermansyah selaku ayah dari Azriel mengatakan jika saat ini sang putra tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Sarah Menzel.

Anang Hermansyah Ungkap Progres Persiapan Pernikahan Azriel dan Sarah Menzel (Foto: Instagram/azriel_hermansyah)



"Lagi direncanakan," ujar Anang Hermansyah saat ditemui baru-baru ini.

Sayangnya, suami Ashanty itu masih belum bisa mengungkapkan soal detail persiapan yang telah dilakukan oleh sang anak. Namun, dia menyebut jika persiapan pernikahan Azriel dan Sarah sudah mencapai 30 persen.



"Sekitar 20-30% (untuk persiapan pernikahan)," ucap Anang.