Sulit Jadi Introvert, Ini Solusi Jryan Karsten untuk Mengatasi Tantangannya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |22:29 WIB
Sulit Jadi Introvert, Ini Solusi Jryan Karsten untuk Mengatasi Tantangannya
Sulit Jadi Introvert, Ini Solusi Jryan Karsten untuk Mengatasi Tantangannya
JAKARTA - Kreator konten Jryan Karsten membuat konten dengan motivasi yang membahas tantangan menjadi seorang introvert dalam konten berjudul “Jangan Terlalu Nyaman Jadi Introvert, Bikin Hidup Jadi Sulit”. Dalam konten tersebut, Jryan yang juga seorang introvert, berbagi pengalamannya tentang bagaimana sifat tersebut mempengaruhi hidup dan karirnya.

Menurut Jryan, sifat introvertnya membuatnya nyaman dengan ketenangan dan “me time”, tetapi hal ini juga menghadirkan berbagai tantangan dalam dunia kerja yang membutuhkan interaksi dan networking intensif, terutama di industri hiburan. Jryan mengakui sering merasa sulit berbicara dengan orang baru dan menghindari situasi sosial yang pada akhirnya menghalangi banyak kesempatan dalam karirnya.

Sulit Jadi Introvert, Ini Solusi Jryan Karsten untuk Mengatasi Tantangannya
Sulit Jadi Introvert, Ini Solusi Jryan Karsten untuk Mengatasi Tantangannya

Jryan menceritakan beberapa pengalaman dimana Ia menolak beberapa tawaran menjadi MC atau tampil di acara TV karena ketidaknyamanan yang dirasakannya. Bahkan dalam kehidupan asmara, sifat introvertnya membuatnya kesulitan mendekati orang yang disukai. Namun, seiring waktu dan dengan kesadarannya, Jryan mulai melihat sisi positif dan negatif dari sifat tersebut.

Meski menjadi introvert memiliki kelebihan, seperti kemampuan analisis yang tajam dan empati yang tinggi. Jryan menyadari pentingnya keluar dari zona nyaman untuk berkembang. Dengan latihan dan memaksakan diri bersosialisasi, Jryan berhasil bertransformasi menjadi ambivert yang mampu menyeimbangkan sifat introvert dan ekstrovert sesuai situasi. Transformasi ini memudahkannya dalam membangun jaringan, mengembangkan karir, dan meraih peluang baru.

