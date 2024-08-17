Thariq Halilintar Pamer Undangan Upacara HUT Ke-79 RI di IKN

JAKARTA - Thariq Halilintar memamerkan undangan dari Presiden Joko Widodo untuk menghadiri Upacara HUT ke-79 RI di IKN. Undangan tersebut sepertinya ditujukan kepada Thariq dan istrinya, Aaliyah.

Dalam undangan tersebut, tertulis bahwa mereka diundang untuk menghadiri Upacara Peringatan Ke-79 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di Halaman Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Acara tersebut berlangsung pukul 11.00 WITA atau 10.00 WIB.

Melalui keterangan unggahannya, adik Atta Halilintar itu pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kehormatan tersebut.

Thariq Halilintar Pamer Undangan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN

"Presiden Republik Indonesia beserta Ibu H. Iriana Joko Widodo mengharap kehadiran Saudara/Saudari pada Upacara Peringatan Ke-79 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekan Republik Indonesia hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, pukul 11.00 WITA bertempat di Halaman Istana Negara, Ibu Kota Nusantara," bunyi pesan dalam undangan yang diunggah di akun Instagram @thariqhalilintar, Jumat (16/8/2024).

Belum diketahui apakah Thariq dan Aaliyah akan menghadiri Upacara HUT RI Ke-79 di IKN. Sejauh ini, Thariq hanya membagikan potret dirinya bersama Aaliyah yang tengah berada di bandara. Kemungkinan pasangan ini akan terbang ke Balikpapan lalu menempuh perjalanan menuju IKN.