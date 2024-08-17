Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar Pamer Undangan Upacara HUT Ke-79 RI di IKN

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |08:06 WIB
Thariq Halilintar Pamer Undangan Upacara HUT Ke-79 RI di IKN
Thariq Halilintar Pamer Undangan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN (Foto: IG Thariq)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar memamerkan undangan dari Presiden Joko Widodo untuk menghadiri Upacara HUT ke-79 RI di IKN. Undangan tersebut sepertinya ditujukan kepada Thariq dan istrinya, Aaliyah. 

Dalam undangan tersebut, tertulis bahwa mereka diundang untuk menghadiri Upacara Peringatan Ke-79 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di Halaman Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Acara tersebut berlangsung pukul 11.00 WITA atau 10.00 WIB. 

Melalui keterangan unggahannya, adik Atta Halilintar itu pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kehormatan tersebut. 

Thariq Halilintar Pamer Undangan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN
Thariq Halilintar Pamer Undangan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN

"Presiden Republik Indonesia beserta Ibu H. Iriana Joko Widodo mengharap kehadiran Saudara/Saudari pada Upacara Peringatan Ke-79 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekan Republik Indonesia hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, pukul 11.00 WITA bertempat di Halaman Istana Negara, Ibu Kota Nusantara," bunyi pesan dalam undangan yang diunggah di akun Instagram @thariqhalilintar, Jumat (16/8/2024). 

Belum diketahui apakah Thariq dan Aaliyah akan menghadiri Upacara HUT RI Ke-79 di IKN. Sejauh ini, Thariq hanya membagikan potret dirinya bersama Aaliyah yang tengah berada di bandara. Kemungkinan pasangan ini akan terbang ke Balikpapan lalu menempuh perjalanan menuju IKN. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/33/3185612//dewi_perssik-5y3t_large.jpg
Dewi Perssik Siap Laporkan Akun Penyebar Hoaks yang Sebut Dirinya Usir Irish Bella
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/629/3185587//krisdayanti-iA1b_large.jpg
Krisdayanti Taati Aturan Atta-Aurel saat Main Bareng Cucu: Jangan Kita Langgar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/33/3185553//kris_dayanti-tcSx_large.jpg
Kris Dayanti Dukung Azriel Hermansyah Menikah Tahun Depan: Kami Sudah Sepakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/33/3185467//inara_rusli-0wMW_large.jpg
Inara Rusli Belum Bantah Tuduhan Pelakor, Manajer: Dia sedang Menenangkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/33/3185465//surya_insomnia-oeN9_large.jpg
Surya Insomnia Aspal Jalan Berlubang di Tangsel, Netizen: Teguran untuk Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/33/3185463//inara_rusli-Fzku_large.jpg
Manajer Ungkap Kedekatan Inara Rusli dengan Suami Pelapor Kasus Perzinaan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement