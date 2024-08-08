Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar Pamer Perut Sixpack, Disebut Sok Keren dan Editan 

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |16:01 WIB
Thariq Halilintar Pamer Perut Sixpack, Disebut Sok Keren dan Editan 
Thariq Halilintar Pamer Perut Sixpack, Disebut Sok Keren dan Editan (Foto: IG Thariq)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar belakangan tengah menikmati bulan madunya dengan Aaliyah Massaid di Italia. 

Thariq lantas tak lupa membagikan momen-momen bahagianya itu lewat postingan di akun Instagramnya. 

Tak hanya membagikan potret mesranya dengan Aaliyah, Thariq juga tampak membagikan sebuah potret saat dirinya tengah berjemur di pinggir kolam renang.

Thariq Halilintar Pamer Perut Sixpack, Disebut Sok Keren dan Editan
Thariq Halilintar Pamer Perut Sixpack, Disebut Sok Keren dan Editan

Dalam potret tersebut, Thariq tampak percaya diri berfoto dengan bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek berwarna hitam. 

Ia tampak memosting potret tersebut untuk memamerkan perut ‘sixpack’ yang sukses ia dapatkan usai rutin melakukan gym. Hal tersebut juga turut diungkapkan Thariq lewat keterangan postingannya itu. 

Halaman:
1 2 3
