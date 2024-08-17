Yura Yunita hingga Isyana Sarasvati Meriahkan Pagelaran Sabang Merauke 2024

JAKARTA - Pagelaran Sabang Merauke 2024 The Indonesian Broadway sukses digelar di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 16 Agustus 2024. Tahun ini, Pagelaran Sabang Merauke akan mengambil tema seni budaya tentang Pahlawan Nusantara.

Acara ini merupakan pagelaran kolosal dan spektakuler yang memadukan aksi pertunjukan teatrikal, tari-tarian daerah dan kontemporer dengan busana daerah dan etnik nusantara memukau dari sanggar, rumah mode dan desainer ternama Indonesia. Pagelaran tersebut begitu meriah dan mempresentasikan tarian dan musik tradisional Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Rusmedie Agus, Sutradara dari Pagelaran Sabang Merauke ini begitu bangga dan bahagia bisa menjadi salah satu bagian dari pagelaran ini.

Pagelaran Sabang Merauke 2024

“Kami para seniman akhirnya memiliki ruang untuk mengekspresikan daei gagasan kami bersama. Ini momen yang membanggakan,” ungkap Rusmedie di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Acara ini menampilkan sekitar 300 penari dan pemusik termasuk dua musisi Tanah Air, Yura Yunita dan Isyana Sarasvati. Yura dan Isyana begitu memesona dan totalitas saat tampil di acara pagelaran musik nusantara ini.

F. Aming Santoso, CEO & President Director iForte mengungkap alasan memilih Isyana Sarasvati dan Yura Yunita untuk terlibat di pagelaran Sabang Merauke ini. Ia mengatakan Isyana dan Yura sama-sama memiliki talenta luar biasa, sekaligus antusias untuk mengikuti pegalran musikal nusantara.

Isyana itu cocok sekali dan dia juga sudah ikut pagelaran ini tahun lalu. Untuk Yura, ternyata dia juga kepingin ikut pagelaran inj dari tahun lalu. Tapi karena kesibukan jadi belum kesampaian dan baru tahun ini,” jelasnya.

Yura dengan enerjik tampil membawakan sederet lagu tradisional seperti Lancang Kuning, Bandung, Walang Kakek, Inspirasi Diri dan masih banyak lagi. Sementara Isyana turut tampil dan membawakan lagu daerah seperti Bubuy Bulan, Melati Suci, hingga Hela Rotane.

Tak hanya bernyanyi, Isyana dan Yura juga totalitas melakukan sederet tarian bersama para penari tradisional lainnya. Penampilan mereka begitu memukau ditambahkan dengan gaya busana tradisional keduanya yang begitu epik sehingga menambah nuansa nusantara yang kental.